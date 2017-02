संजू बाबा की बायोपिक के लिए इतने बदल चुके हैं रणबीर, दिखा NEW LOOK!

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम

First Published:08-02-2017 01:07:11 PM Last Updated:08-02-2017 01:13:47 PM

संजय दत्त की बायोपिक बनने से पहले ही खूब सुर्खियां बटोर रही है। इस फिल्म में संजय का किरदार निभा रहे रणबीर कपूर ने उनके जैसा दिखने के लिए अपना बजन भी बढ़ाया है। वजन बढ़ाने के बाद रणबीर का नया लुक सामने आया है। बायोपिक में रणबीर उनकी लाइफ के तीन अलग-अलग फेज में नजर आएंगे। इसी वजह से रणबीर तीन अलग फिज़ीक में दिखाई देंगे। -पहले लुक में रणबीर हैवी लुक में दिखेंगे।

-दूसरे में 90 के दशक के दौरान संजय के दुबले-पतले लुक में दिखाई देंगे।

-इसके बाद वह संजय के ​रिहैब सेंटर के दौरान बिताए गए दिनों वाले लुक में नजर आएंगे। रणबीर ने इसके लिए 13 किलो से ज्यादा वजन बढ़ाया है। इस रोल में पूरी तरह फिट दिखने के लिए रणबीर करीब एक से डेढ घंटे तक वर्कआउट करते हैं। आगे की स्लाइड में देखें रणबीर का नया लुक और पढ़ें कौन एक्ट्रेस निभाएंगी संजय की मां का रोल

