आलिया को जान से मारने की धमकी देकर मांगे 50 लाख, आरोपी गिरफ्तार

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट को जान से मारने की धमकी मिली है। आलिया के पिता डायरेक्टर महेश भट्ट को फोन कर आलिया को जाने से मारने की धमकी देकर 50 लाख रुपये की मांगे की गई थी। फोन ट्रेस कर इस मामले का खुलासा किया गया है। मुंबई और यूपी की पुलिस ने जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया है।

आलिया और उनकी मां सोनी पर राउंड गोलियां चलाने की दी धमकी

खबर के मुताबिक, एक व्यक्ति ने खुद को किसी गैंग का लीडर बताकर महेश भट्ट से 50 लाख रुपये की मांग की थी। शुरुआत में महेश भट्ट ने इसे मजाक समझा, लेकिन फिर उस शख्स ने महेश को व्हाट्सऐप पर मैसेज कर कहा कि वो इस धमकी को हल्के में न लें। उसने धमकी दी कि अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वह महेश की बेटी आलिया और पत्नी सोनी पर कई राउंड गोलियां चलाएगा। आरोपी ने महेश को लखनऊ के बैंक के ब्रान्च में पैसे जमा करने को कहा था।

टाइम पर FIR दर्ज करने के लिए महाश ने पुलिस को कहा शुक्रिया

यह घटना 26 फरवरी की है महेश भट्ट ने समय पर रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पुलिस का शुक्रिया ट्विटर के जरिए अदा किया। बुधवार की रात को पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर भट्ट परिवार का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर किया। ये केस मुंबई पुलिस की एंटी एक्सटोर्शन सेल (ANC) को ट्रांसफर कर दिया गया है।

A bolt from the blue in the form of an extortion call & threat to my family was nipped in the bud by the MH & UP police in tandem.Gratitude!