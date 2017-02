लता मंगेशकर लीजेंडरी अवॉर्ड से सम्मानित, ट्विटर पर किया धन्यवाद

स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को द ब्रांड लॉरेट की तरफ से 'लीजेंडरी अवार्ड' से सम्मानित किया गया है। बता दें कि ब्रैंड लॉरिअट अवॉर्ड विश्व स्तरीय उपलब्धि हासिल करने वाले लोगों और कंपनियों को दिया जाता है। लता मंगेशकर ने ट्विटर पर अपने पुरस्कार की तस्वीर शेयर करते लिखा, 'मुझे लीजेंडरी अवॉर्ड 2017 से सम्मानित करने के लिए ब्रांड लॉरिअट का हार्दिक धन्यवाद।'

Heartfelt thank you to "The Brand Laureate" for honouring me with the "Legendary Award" 2017. pic.twitter.com/ybvK2590zX