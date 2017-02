बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस का खुलासा, हो चुकी हैं छेड़छाड़ की शिकार

लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के कई मामले सामने आते रहते हैं। ये एक ऐसा अपराध है जिससे आम लड़कियां काफी परेशान हैं। लेकिन बता दें कि ये दिक्कत सिर्फ आम लड़कियों के साथ ही नहीं बल्कि हमारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साथ भी होती है।

जी हां, हाल ही में इलियाना डी क्रूज अपने साथ हुई छेड़छाड़ का खुलासा किया है। इलियाना ने साथ ही ये भी बताया कि वो खुशनसीब हैं कि उन्होंने अपने पैरेंट्स को ये बात बताई और उन्होंने इस मामले में उनकी मदद भी की।

इलियाना ने ये बात उस लड़की के मैसेज को रीट्वीट करके बताई, जिसने अपने ब्यॉफ्रेंड के मैसेज लीक किए थे क्योंकि वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। इलियाना ने उस लड़की को बहादुर बताते हुए कहा कि वो उस लड़की की इज्जत करती हैं।

Absolutely despicable piece of crap!so proud of this girl who exposed this swine! Whoever u r lady #madrespect https://t.co/xTniQ2kPGe

I've been a victim of eve teasing n harassment n it's traumatic.

I'm lucky I have beautiful parents who gave me strength when I needed it