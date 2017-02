प्यार भरे Hug के साथ एक दूसरे को रितेश-जेनेलिया ने की सालगिरह विश

बॉलीवुड के सबसे क्यूट कपल्स में से एक रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा की शादी को आज 5 साल पूरे हो गए हैं। दोनों ने एक दूसरे को बड़े दिलचस्प अंदाज में विश किया। जेनेलिया ने रितेश को हग करते हुए फोटो शेयर की, साथ ही एक प्यारा मैसेज भी लिखा, 'I will always hold onto you so tight and that's because I know something so amazing doesn't happen twice. Happy Anniversary. Thank you for changing the meaning of 'home' from a place to a person for me.'

वहीं रितेश ने अपनी शादी की तस्वीर शेयर करते हुए अपनी बाइको(पत्नी) के लिए लिखा, 'Thank you for changing the meaning of 'home' from a place to a person for me.'