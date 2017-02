लिपस्टिक अंडर माई बुर्का: बॉलीवुड एकजुट, निशाने पर लिया CBFC

फिल्म सेंसर बोर्ड ने वुमन बेस्ड फिल्म ‘लिपस्टिक अंडर माई बुर्का’ में आपत्तिजनक सीन्स और अपमानजनक शब्दों की भरमार बताकर प्रमाणित करने से मना कर दिया है। इस मामले में पूरे बॉलीवुड मे फिल्म को समर्थन देते हुए फिल्म सेंसर बोर्ड को निशाने पर लिया है। फिल्मकार श्याम बेनेगल, सुधीर मिश्रा, नीरज घैवान सहित अन्य ने प्रकाश क्षा की फिल्म को प्रमाणपत्र देने से इनकार करने के सेंसर बोर्ड के फैसले की आलोचना की।

फरहान अख्तर ने मंजूरी ना देने के सीबीएफसी ( Central Board of Film Certification) के कारणों से जुड़े खत की एक तस्वीर डालते हुए ट्विटर पर लिखा, लिपस्टिक अंडर माई बुर्का को रिलीज की मंजूरी ना देने के लिए ये कारण गिनाए गए हैं। अपना बैफ बैग (उल्टी करने की थैली) तैयार रखें।

Below is the reason CBFC listed for denying #LipstickUnderMyBurkha a release. Keep your barf bag ready.. pic.twitter.com/NFO42sRJIb



श्याम बेनेगल ने सीबीएफसी पर निशाना साधते हुए कहा, सेंसर बोर्ड फिल्म को प्रमाणन दें, ना कि सेंसर करे। मैं फिल्मों की सेंसरशिप के खिलाफ हूं, किसी फिल्म की रिलीज रोकने को जायज नहीं ठहराया जा सकता।

एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने ट्वीट किया, समाचार एजेंसियों को इसे सेंसर बोर्ड कहना बंद कर देना चाहिए। यह प्रमाणन बोर्ड है। सीबीएफसी इसे लेकर भ्रमित है।

News agencies need to stop calling it the 'Censor' board. It is a 'Certification' board. The CBFC is confused as is. https://t.co/A1OLpZtPCq