बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना और परिणीति चोपड़ा की आने वाली फिल्म 'मेरी प्यारी बिंदू' का गाना 'माना के हम यार नहीं' रिलीज किया गया है। इस गाने के जरिए परिणीति ने सिंगिंग में डेब्यू किया है। गाने में म्यूजिक सचिन-जिगर ने दिया है और इसके बोल कौसर मुनीर ने लिखे हैं।

My first attempt at singing! What do you think? #MaanaKeHumYaarNahin OUT NOW@MeriPyaariBindu https://t.co/S27QzOpCI8