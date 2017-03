बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने अपनी आने वाली फिल्म 'टायलेट एक प्रेम कथा' का पहला पोस्टर जारी किया है। अक्षय ने ट्विटर के जरिये इस फिल्म का पोस्टर शेयर किया। इसमें उनकी को-एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर भी दिखाई दे रही हैं।

अक्षय ने ट्विटर पर लिखा, मुझे आपसे यह शेयर करते हुए खुशी हो रही है कि 'टॉयलेट' फिल्म 11 अगस्त 2017 को रिलीज होगी जो एक अनूठी प्रेम कहानी है। उन्होंने कहा, तैयार हो जायें स्वच्छ आजादी के लिये।

फिल्म के पोस्टर में अक्षय और शादी की परंपरागत पोशाक पहने नजर आ रहे हैं। फिल्म का निदेर्शन श्री नारायण सिंह ने किया है। यह फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होगी, और इसकी टक्कर इम्तियाज अली की शाहरुख खान-अनुष्का शर्मा स्टारर फिल्म से होगी। इम्तियाज अली की फिल्म भी इसी दिन रिलीज होनी है।

पहले यह दो जून को रिलीज होने वाली थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान पर आधारित फिल्म स्वतंत्रता दिवस सप्ताह के दौरान 11 अगस्त को प्रदर्शित की जाएगी।

Pleased to share, @ToiletTheFilm an unusual love story will be with you on 11th Aug, 2017. Tayyar ho jayye Swachch Azaadi ke liye! pic.twitter.com/EEb5bOySu0