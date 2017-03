तीखे नारों ने यूपी चुनाव को दी धार

नई दिल्ली, रामनारायण श्रीवास्तव

First Published:10-03-2017 01:05:36 AM Last Updated:10-03-2017 01:05:36 AM

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में हर चरण के मतदान के साथ राजनीतिक दलों की सियासत और रणनीति दोनों बदली। भाजपा, बसपा और सपा-कांग्रेस गठबंधन ने तीखे नारों से चुनाव को धार दी। जनता को लुभाने और विरोधियों को साधने में इन नारों ने अहम भूमिका निभाई। कांग्रेस को जरूर सपा के साथ गठबंधन बनने पर अपनी रणनीति और नारों में बदलाव करने पड़े, उसे कई सवालों का सामना भी करना पड़ा। चुनाव के आखिरी चरणों के आते-आते नेताओं के सुर बदले तो आरोप प्रत्यारोपों का स्तर भी ऊंचा-नीचा होता रहा। भाजपा ने छह क्षेत्रों के हिसाब से रणनीति बदली: सूबे में 15 साल बाद सत्ता में वापसी की राह देख रही भाजपा ने हर चरण के साथ रणनीति बदली। उसने पहले से ही राज्य को छह क्षेत्रों, ब्रज, पश्चिम, अवध, बुंदेलखंड, गोरखपुर व काशी के हिसाब से बांट रखा था। पार्टी ने पहले चार चरण के लिए लखनऊ को केंद्र बनाया और उसके बाद उसकी पूरी टीम ने वाराणसी से मोर्चा संभाला। शुरुआती दो दौर में जब उसका दांव कमजोर पड़ा और मोदी को लेकर लोगों का उत्साह दिखा तो उसने रणनीति बदल दी। ध्रुवीकरण पर जोर देने के साथ इस दौर में मोदी की सभाओं की संख्या भी बढ़ी। भाजपा की फौज ने मोर्चा संभाला: भाजपा ने इस बार किसी विशेष रणनीतिकार का सहारा नहीं लिया। दो एजेंसियों के साथ अरुण सिंह, भूपेंद्र यादव और पीयूष गोयल ने प्रचार के नारे व अन्य सामग्री तैयार की। योगी आदित्यनाथ के साथ अनंत कुमार, कलराज मिश्र व राधामोहन सिंह को गोरखपुर का क्षेत्र दिया तो वाराणसी मोदी के इर्दगिर्द रहा। आखिरी चरण के लिए तो केंद्रीय मंत्रियों की फौज ही वाराणसी में उतरी हुई थी। बसपा-मायावती पर केंद्रित रही प्रचार नीति : बसपा की आइटी सेल व सोशल मीडिया की कमान परेश मिश्र के हाथ में रही। बसपा नेता सतीश मिश्र के रिश्तेदार परेश ने बसपा की सकारात्मक छवि पेश करने की रणनीति तैयार की। पूरा अभियान मायावती के इर्दगिर्द रहा। कानून व्यवस्था पर विशेष जोर देते हुए बसपा ने प्रधानमंत्री मोदी के कथित विभाजनकारी एजेंडे को अभियान में काफी अहमियत दी। उनके साथ सतीश मिश्रा व नसीमुद्दीन सिद्दकी भी प्रचार में जुटे रहे। बसपा ने सपा से ज्यादा प्रहार भाजपा पर किए। रालोद-निशाने पर भाजपा रही: रालोद के प्रचार की कमान चौधरी अजित सिंह और चौधरी जयंत सिंह के पास रही। जाट बहुल इलाके में उनके निशाने पर भाजपा ज्यादा रही। लोकसभा चुनावों में भाजपा ने बड़ी मात्रा में जाट समर्थन हासिल कर रालोद को झटका दिया था। अजित सिंह ने जयंत को भावी मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में भी पेश किया। नारों को बखूबी इस्तेमाल किया

भाजपा ने प्रचार अभियान की शुरुआत ‘न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अबकी बार भाजपा सरकार’ से शुरू की थी और आधे चुनाव के बाद वह ‘भाजपा को पूर्ण बहुमत, पूरा यूपी सहमत’ तक पहुंच गई। पीएम मोदी ने ‘काम नहीं, कारनामा बोलता है’ का तीखा बाण भी खूब चलाया। भाजपा कानून व्यवस्था व भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रही थी, उसके लिए यह नारे सपा-कांग्रेस पर सीधा प्रहार करते थे। बसपा को भी उसने इसमें लपेटा उसका यह नारा ‘पंजा, साइकिल, हाथी, सब भ्रष्टाचार के साथी’ भी खूब चला। यूपी को ये साथ पसंद

सपा ने पहले अपना अभियान अखिलेश यादव र्व ंडपल यादव पर केंद्रित रखा था। इसके लिए ‘विकास का पहिया-अखिलेश भइया’और ‘जीत की चाबी, डिंपल भाभी’ के नारे दिए। जब कांग्रेस से गठबंधन हुआ तो अखिलेश और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ‘यूपी को ये साथ पसंद है’ का नारा दिया। इससे कांग्रेस को चुनाव पूर्व के अभियान के नारे ‘27 साल-यूपी बेहाल’ को हटाना पड़ा। कांग्रेस को अपना नारा व मुख्यमंत्री पद का चेहरा हटाना पड़ा। गठबंधन ने ‘अपने लड़के- बाहरी मोदी’ का नारा देकर भाजपा को झटका देना चाहा, लेकिन बाद में इस पर ज्यादा जोर नहीं दिया। दो युवाओं की साझेदारी

सीटों पर मतभेदों के बावजूद राहुल और अखिलेश यादव ने संयुक्त रोड शो और रैली पर जोर दिया। प्रियंका गांधी के केवल रायबरेली तक सीमित रहने से सपा की संयुक्त रणनीति को झटका लगा, इसके बाद डिंपल यादव ने अकेले कमान संभाली और आखिर तक जुटी रहीं। मुलायम सिंह यादव के सक्रिय न रहने से अकेले अखिलेश ने पूरे प्रदेश का मोर्चा संभाला। बसपा के नारे बहन जी पर केंद्र रहे

बसपा ने इस बार पुराने के साथ नए नारों का उपयोग किया, जो मायावती पर केंद्रित रहे। ‘सपनों को पंख लगाने दो, बहनजी को आने दो’ और ‘डर से नहीं- हक से वोट दो और बेइमानों को चोट दो’ के नारों के साथ सपा पर भी निशाना साधा गया। उसने ‘दलित ब्राह्मण भाईचारा, इनके आगे हर कोई हारा’ का नारा देकर सर्वसमाज को जोड़ने की कोशिश भी की। रालोद के नारे पश्चिम यूपी तक सिमटे

अजित सिंह के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकदल ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर ही ज्यादा जोर दिया और बाकी राज्य में कुछ सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे। हालांकि सपा-कांग्रेस गठबंधन से इस बार उन्हें उम्मीदवारों की कमी नहीं हुई। नोटबंदी के खिलाफ जाटों के बीच अजित सिंह का यह नारा ‘मोदी तेरे राज में पूंजी गई ब्याज में, पराली गई शर्म लिहाज में’ काफी चला। उसने घोषणापत्र में ‘कुशल उत्तर प्रदेश, हमारा संकल्प’ का नारा भी दिया। सपा-कांग्रेस : प्रशांत किशोर व जार्डिंग ने व्यूह-रचना तैयार की

यूपी के विधानसभा चुनाव जीतने के लिए सपा की रणनीति बनाने में हावर्ड यूनिवर्सिटी के स्टीव जार्डिंग ने व्यूह रचना तैयार की। बाद में कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने संयुक्त रणनीति बनाई। यूपी को साथ पसंद है के साथ राहुल व अखिलेश के रोड शो व रैली की रणनीति बनाई गई। रणनीति डिंपल व प्रियंका को लेकर भी बनाई गई, लेकिन वह परवान नहीं चढ़ी। इसके पहले प्रशांत किशोर ने ही खाट सभा के जरिए कांग्रेस के लिए जमीन तैयार की थी। सपा के लिए रामगोपाल यादव, राजेंद्र चौधरी व आजम खान भी जुटे रहे।



