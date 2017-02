केजरीवाल पर राहुल का हमला, पंजाब में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया

संगरूर, एजेंसी।

First Published:02-02-2017 04:55:17 PM Last Updated:02-02-2017 04:55:17 PM

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। राहुल ने कहा कि केजरीवाल ऐसी ताकतों की मदद कर रहे हैं जो पंजाब की शांति को बिगाड़ना चाहती हैं और उसे उग्रवाद के अंधेरे दिनों में धकेलना चाहती हैं। पंजाब में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल ने संगरूर के बलियां गांव में एक सभा को संबोधित करते हुए मंगलवार रात को मोड़ मंडी में हुए विस्फोट का जिक्र किया, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई थी। यह विस्फोट कांग्रेस उम्मीदवार हरमिंदर सिंह जस्सी की जनसभा के कुछ ही देर बाद हुआ था। जस्सी मोड़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल ने कहा, "सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप किस माहौल में रहते हैं। अगर वह माहौल बिगड़ जाता है तो हिंसा शुरू हो जाती या गुस्सा भड़कता है और फिर किसान, मजदूर, कमजोर वर्गों का कामकाज प्रभावित होता है, पूरा राज्य प्रभावित होता है।" राहुल ने कहा, बम विस्फोट हुआ और छह लोग मारे गये। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन ताकतों की मदद कर रहे हैं और उन्हें सिर उठाने में सहायता पहुंचा रहे हैं। और यह पंजाब के लिए बहुत खतरनाक बात है। उन्होंने कहा, अगर ये ताकतें दोबारा अपना सिर उठाती हैं तो पूरा एजेंडा दरकिनार हो जाएगा और पंजाब दूसरी दिशा में चला जाएगा। राहुल ने कहा, इसलिए जरूरी है कि हम सब, चाहे किसी धर्म, जाति या पंथ के हों, हमें फिर से मिलकर खड़ा होना चाहिए ताकि हम ऐसा पंजाब बना सकें जिसे अपनी देने की भावना के लिए जाना जाता है। यही रास्ता गुरू नानक देव और गुरू गोविंद सिंह ने दिखाया था। सत्तारूढ़ अकालियों और आप पर परोक्ष निशाना साधते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा, पंजाब को एक उग्रवादी की सोच से दूसरे उग्रवादी की सोच की तरफ नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस ऐसा दल है जो सभी वर्गों को साथ लेकर चलता है। हम चाहते हैं कि पंजाब का विकास तेजी से हो। उन्होंने कहा, लेकिन हिंसा भड़कती है, गुस्सा पनपता है तो सबकुछ तबाह हो जाएगा। हमें समझना होगा कि पंजाब को पहले तबाह करने वाली ताकतें फिर से अपना सिर उठा रही हैं।

