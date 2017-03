रुझान: उत्तराखंड में भाजपा की लहर, जानिए कौन आगे कौन पीछे

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान

First Published:11-03-2017 10:39:41 AM Last Updated:11-03-2017 10:39:41 AM

उत्तराखंड में सालों बाद किसी राजनीतिक पार्टी को इतनी बहुमत मिलती दिख रही है। 70 विधानसभा सीटों में से 69 पर रुझान आ गए हैं और अधिकतर सीटों में बीजेपी आगे जाती नजर आ रही है। उत्तराखंड की कई अहम सीटों पर भाजपा प्रत्याशी आगे जा रहे हैं। टीवी की खबरें बता रही हैं कि साल 2000 के बाद से अब तक किसी भी सरकार को इतने वोट नहीं मिले हैं, हालांकि अब तक तस्वीर साफ नहीं है। हरिद्वार, हरिद्वार ग्रामीण, झबरेड़ा और ज्वालापुर में भाजपा आगे चल रही है। धर्मपुर से विनोद चमोली आगे चल रहे हैं। पहले राउंड में कुमाऊं में बीजेपी आगे है। चकराता से कांग्रेस के प्रीतम सिंह 965 वोटों से आगे हैं। ऋषिकेश से बीजेपी के प्रेम अग्रवाल 310 वोट से आगे हैं। हरिद्वार ग्रामीण से सीएम हरीश रावत पीछे हो गए हैं और कोटद्वार सीट से भाजपा हरक सिंह रावत पीछे चल रहे हैं। जसपुर विधानसभा में कांग्रेस के आदेश चौहान आगे चल रहे हैं।कुमाऊं में 17 का रुझान आया है। बदरीनाथ में प्रथम चरण में बीजेपी आगे है। थराली में भी प्रथम चरण में बीजेपी आगे है। अजय भट्ट भी आगे चल रहे हैं। इंदिरा हृदयेश भी पीछे चल रही हैं। पहले राउंड में धनोल्टी में बीजेपी के नारायण सिंह राणा 435 वोट से आगे चल रहे हैं। टिहरी में बीजेपी के धनसिंह नेगी 204 वोट से आगे चल रहे हैं। घनसाली में बीजेपी के शक्तिलाल 1266 वोट से आगे हैं, प्रतापनगर में बीजेपी के विजय पंवार 151 वोट से आगे हैं, देवप्रयाग में बीजेपी के विनोद कंडारी 418 वोट से आगे हैं, नरेन्द्रनगर में बीजेपी के सुबोध उनियाल और नर्दल ओमगोपाल बराबर पर चल रहे हैं। हरीश दुर्गापाल 5 हजार वोटों से पिछड़े हुए हैं। रुद्रपुर में भाजपा बड़ी जीत की ओर जा रही है।, भाजपा प्रत्याशी राजकुमार ठुकराल करीब 10 हजार से अधिक वोटों से आगे हैं, भाजपा के बंशीधर भगत 543 वोट से पिछड़े हैं। पौड़ी व लैंसडौन मे बीजेपी दो सीटों से आगे है। चकराता में पहले चरण में कांग्रेस के प्रीतम सिंह 1304 वोट से आगे हैं। हरिद्वार की मंगलौर में पहला चरण पूरा हुआ। बसपा के सरबत करीम अंसारी 3309 वोट के साथ आगे हैं। वीआईपी सीट हरीश रावत पीछे

गोविंद कुंजवाल पीछे

हरीश दुर्गापाल पीछे

यशपाल आर्य आगे

इंदिरा हृदयेश रूझान आना है

प्रकाश पंत आगे

अजय भट्ट आगे

बिशन सिंह चुफाल आगे

सौरभ बहुगुणा आगे सीटें - आगे- पीछे



1. पुरोला

2. यमुनोत्री

3. गंगोत्री

4. बद्रीनाथ

5. थराली

6. कर्मप्रयाग

7. केदारनाथ

8. रुद्रप्रयाग

9. घनसाली

10. देवप्रयाग

11. नरेंद्र नगर

12. प्रताप नगर

13. टिहरी

14. धनौल्टी

15. चकराता

16. विकास नगर

17. सहसपुर

18. धर्मपुर

19. रायपुर

20. राजपुर रोड

21. देहरादून कैंट

22. मसूरी

23. डोईवाला

24. ऋषिकेश

25. हरिद्वार

26. भेल रानीपुर

27. ज्वालापुर

28. भगवानपुर

29. झबरेडा

30. पीरान कलियर

31. रुड़की

32. खानपुर

33. मंगलोर

34. लक्सर

35. हरिद्वार ग्रामीण

36. यमकेश्वर

37. पौड़ी

38. श्रीनगर

39. चौबट्टाखाल

40. लैंड्सडाउन

41. कोटद्वार

42. धारचूला

43. डीडीहाट

44. पिथौड़ागढ़

45. गंगोलीहाट

46. कपकोट

47. बागेश्वर

48. द्वारहाट

49. सल्ट

50. रानीखेत

51. सोमेश्वर

52. अल्मोड़ा

53. जागेश्वर

54. लोहाघाट

55. चंपावत

56. लालकुआं

57. भीमताल

58. नैनीताल

59. हल्द्वानी

60. कालाढूंगी

61. रामनगर

62. जसपुर

63. काशीपुर

64. बाजपुर

65. गदरपुर

66. रुद्रपुर

67. किच्छा

68. सितारगंज

69. नानकमत्ता

70. खातिमा पांच राज्यों के चुनाव नतीजे जानने के लिए पढ़ें ये खबर उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

