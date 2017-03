मेकअप आर्टिस्ट बन संवारें अपना भविष्य

सुंदर दिखने-दिखाने की चाहत व्यक्तिगत रुचि से लेकर व्यावसायिक कौशल तक फैली हुई है। यही वजह है कि आज मेकअप आर्टिस्ट का क्षेत्र तेजी से उभर रहा है। मेकअप करना एक खास किस्म का हुनर है। अगर आप में सौंदर्यबोध है और कल्पना कर सकते हैं, तो मेकअप आर्टिस्ट के रूप में अपने कॅरियर को नया आयाम दे सकते हैं। मेकअप चेहरे और चरित्र को बदलने में अपना जादुई असर डालता है। मेकअप से जवान व्यक्ति को बूढ़ा, बूढ़े को जवान, सुंदर को बदसूरत, काले को गोरा आदि बनाया जा सकता है। इसके साथ ही यह चेहरे के नैन-नक्श को भी बदलने का काम करता है। मेकअप सिर्फ फिल्मी सितारों या मॉडल्स की ही जरूरत नहीं है। दूसरी जगहों पर भी इसकी काफी मांग है। शादियों के सीजन में इसकी भारी मांग रहती है। वहीं स्कूल व कॉलेज में होने वाले कार्यक्रमों या स्टेज शो में भी मेकअप की काफी जरूरत होती है। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर कॅरियर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस क्षेत्र में नौकरी के अच्छे अवसर हैं। आप कम पूंजी में खुद का व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं।

योग्यता

यूं तो मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए किसी औपचारिक शिक्षा की जरूरत नहीं होती लेकिन अगर आप कम से कम 10वीं या 12वीं कक्षा तक पढ़े हैं तो बेहतर होगा। इसके साथ ही मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है। आप जब चाहे, इस क्षेत्र में कदम रख सकते हैं। यहां सबसे ज्यादा जरूरत होती है काम के प्रति लगाव की। अगर ऐसा है तो आपके लिए कॅरियर की राहें आसान हैं। मेकअप से संबंधित जरूरी बातें सीखने के लिए आप एडवांस्ड डिप्लोमा इन कॉस्मेटोलॉजी, डिप्लोमा इन ब्यूटीकल्चर और सर्टिफिकेट कोर्स इन स्किन केयर जैसे कोर्स कर सकते हैं।

जरूरी दक्षता

लंबे समय तक खड़े रहकर काम करने की क्षमता

तरह-तरह के मेकअप और हेयरस्टाइल करना आना

पूरा लुक बदलने में दक्ष होना

इस्तेमाल में आने वाले उपकरणों और आसपास की जगह को साफ रखना

मेकअप सही प्रकार से रिमूव करना आना

बालों में लगाए जाने वाले सामान को संभालकर रखना

अलग-अलग तरह के होते हैं मेकअप

हर मौके के लिए अलग-अलग तरह के मेकअप की जरूरत होती है, इसलिए अगर आप किसी एक तरह के मेकअप में महारथ हासिल करते हैं तो कॅरियर के लिए यह अच्छा साबित होता है। फैशन मेकअप

किसी फिल्म या टीवी शो के लिए किया जाने वाला मेकअप, फैशन मेकअप की श्रेणी में आता है। ऐसा मेकअप किसी अभिनेता या अभिनेत्री को उनका कुदरती रूप देता है या उसमें थोड़ा इजाफा करता है ताकि वे जैसे हैं, वैसे ही बेहतर ढंग से परदे पर नजर आ सकें। रैंप पर चलने वाली मॉडल से लेकर किसी पत्रिका में फोटोग्राफी के लिए भी फैशन मेकअप आर्टिस्ट की जरूरत पड़ती है। थिएट्रिकल मेकअप-स्टेज शो (रंगमंच) में अभिनेताओं के चेहरे को हाईलाइट (उभारने) करने के लिए किए जाने वाले मेकअप को थिएट्रिकल मेकअप कहा जाता है। अभिनेताओं के चेहरे को इसीलिए हाईलाइट किया जाता है ताकि उनके चेहरे के हाव-भाव उजाले में ठीक से नजर आएं। ये मेकअप खासतौर पर चमकदार होता है और इसके तहत अभिनेता-अभिनेत्री के चेहरे, होंठ और आंखों को उभारने की कोशिश की जाती है। स्पेशल इफेक्ट्स मेकअप

फिल्मी दुनिया में इस्तेमाल होने वाले स्पेशल इफेक्ट्स मेकअप का इस तरीके से कोई ताल्लुक नहीं होता। स्पेशल इफेक्ट्स मेकअप के तहत किसी कलाकार को बिल्कुल ही अलग रूप दे दिया जाता है, जैसे किसी हॉरर फिल्म के लिए कलाकार को भूत बना देना, एक्शन फिल्म में हीरो के चेहरे से खून बहना, चोट या जले-कटे के निशान दिखाना। इस तरह के मेकअप में प्लास्टर या कास्टिंग जैसे सामान का इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशल इफेक्ट्स मेकअप थोड़ा मुश्किल काम है, इसीलिए इसकी मांग भी ज्यादा है। ब्राइडल एंड हाई डेफिनेशन मेकअप

ब्राइडल मेकअप शादियों या फैशन शो में किया जाता है, जहां चेहरे को एथेनिक (परंपरागत) या ग्लैमरस रूप दिया जाता है। दूसरी तरफ हाईडेफिनेशन मेकअप एक नई तकनीक है, जिसमें त्वचा पर मिनरल्स, लाइट्स और रिफ्लेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। मेकअप की यह आधुनिक तकनीक है, जिसका इस्तेमाल फैशन शो और विज्ञापन फिल्मों की शूटिंग में होता है। यहां से करें शुरुआत

अगर आप मेकअप को अपना कॅरियर बनाना चाहते हैं तो किसी जाने-माने मेकअप आर्टिस्ट के असिस्टेंट के रूप में शुरुआत करना बेहतर रहेगा। इसके बाद किसी भी फिल्म या टीवी सीरियल में मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। एसोसिएशन अपने सदस्यों के हित में काम जरूर करती है लेकिन याद रखिए कि काम आपको अपनी मेहनत के दम पर ही मिलेगा, इसलिए आप मेकअप की जितनी बारीकियां सीखेंगे, उतनी ही आपकी मांग बनी रहेगी। संभावनाएं

फिल्म, टीवी, वीडियो, रंगमंच, फैशन, विज्ञापन एजेंसियों आदि में तो बेशुमार जॉब हैं ही, इसके अलावा तेजी से खुल रहे न्यूज चैनलों में भी मेकअप आर्टिस्ट की काफी मांग है। वर्तमान में फिल्म व टेलीविजन इंडस्ट्री में मेकअप व हेयर ड्रेसिंग एक्सपर्ट की मांग बढ़ती जा रही है। बतौर फ्रीलांस भी इसमें ढेरों अवसर हैं। प्रमुख संस्थान - शहनाज हुसैन वुमन वर्ल्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्यूटी

- भारती तनेजा एल्प्स अकेडमी ऑफ हेयर डिजाइनिंग एंड ब्यूटी

- ब्लॉसम कोचर्स पिवट प्वाइंट, चेन्नई

- वीएलसीसी

- इंटरनेशनल फिनिशिंग अकेडमी, मुंबई

- पर्ल एकेडमी ऑफ फैशन

- फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, पुणे

