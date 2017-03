साइंटिस्ट के 180 पदों के लिए भरें ऑनलाइन फॉर्म

नई दिल्ली। हिन्दुस्तान जॉब्स टीम

First Published:31-03-2017 05:19:35 PM

एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट्स रिक्रूटमेंट बोर्ड (एएसआरबी) ने साइंटिस्ट के 180 रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों को भरने के लिए बोर्ड एआरएस-2016 (प्रारंभिक) और नेट (I)-2017 की संयुक्त परीक्षा का आयोजन करेगा। पदों को 24 विषयों के लिए भरा जाएगा। परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च (आईसीएआर) के विभिन्न संस्थानों में कार्य करने का मौका मिलेगा। इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 15 अप्रैल है। योग्यता सहित अन्य जानकारियां इस प्रकार हैं :

एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, पद : 09

योग्यता

मान्यता प्राप्त संस्थान से एग्रीकल्चर/ बायोटेक्नोलॉजी/ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो-टेक्नोलॉजी/ जेनेटिक इंजीनियरिंग/ बॉटनी/ प्लांट साइंस/ लाइफ साइंस/ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में स्पेशलाइजेशन के साथ प्लांट फिजियोलॉजी में मास्टर डिग्री हो।

एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी, पद : 10

योग्यता

एग्रीकल्चर/ एंटोमोलॉजी/ जूलॉजी/ सेरीकल्चर/ एपिकल्चर/ एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी में स्पेशलाइजेशन के साथ प्लांट प्रोटेक्शन में मास्टर डिग्री हो।

एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, पद : 06

योग्यता : एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी/ माइक्रोबायोलॉजी/ प्लांट फिजियोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त हो।

जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, पद : 28

योग्यता : एग्रीकल्चर/ एग्रीकल्चरल बॉटनी/ प्लांट ब्रीडिंग/ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग/ प्लांट फिजियोलॉजी में मास्टर डिग्री हो।

निमेटोलॉजी, पद : 02

योग्यता : एग्रीकल्चर/ निमेटोलॉजी/ एंटोमोलॉजी/ प्लांट पैथोलॉजी/ जूलॉजी/ निमेटोलॉजी में स्पेशलाइजेशन के साथ प्लांट प्रोटेक्शन में मास्टर डिग्री हो।

प्लांट बायोकेमिस्ट्री, पद : 04

योग्यता : प्लांट बायोकेमिस्ट्री/ एग्रीकल्चरल बायोकेमिस्ट्री/ प्लांट्स में स्पेशलाइजेशन के साथ बायोकेमिस्ट्री में मास्टर डिग्री हो।

प्लांट पैथोलॉजी, पद : 13

योग्यता : एग्रीकल्चर/ बॉटनी/ लाइफ साइंस/ प्लांट पैथोलॉजी में स्पेशलाइजेशन के साथ प्लांट प्रोटेक्शन में मास्टर डिग्री हो।

प्लांट फिजियोलॉजी, पद : 10

योग्यता : एग्रीकल्चर/ प्लांट फिजियोलॉजी/ प्लांट फिजियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन के साथ बॉटनी में मास्टर डिग्री हो।

सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पद : 01

योग्यता : एग्रीकल्चर/ सीड साइंस/ सीड टेक्नोलॉजी/ सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी/ प्लांट फिजियोलॉजी में मास्टर डिग्री हो।

एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, पद : 01

योग्यता : वेटरिनेरी/ एनिमल/ बायोटेक्नोलॉजी में स्पेशलाइजेशन के साथ फिशरीज साइंस में मास्टर डिग्री हो।

एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, पद : 07

योग्यता : वेटरिनेरी/ एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग में स्पेशलाइजेशन के साथ एनिमल साइंस में मास्टर डिग्री हो।

एनिमल न्यूट्रिशन, पद : 01

योग्यता : वेटरिनेरी/ एनिमल न्यूट्रिशन में स्पेशलाइजेशन के साथ एनिमल साइंस में मास्टर डिग्री हो।

एनिमल फिजियोलॉजी, पद : 02

योग्यता : वेटरिनेरी/ एनिमल फिजियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन के साथ एनिमल साइंस में पीजी हो।

एनिमल रिप्रोडक्शन एंड गाइनेकोलॉजी, पद : 03

योग्यता : वेटरिनेरी/ एनिमल रिप्रोडक्शन एंड गाइनेकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन के साथ एनिमल साइंस में मास्टर डिग्री हो।

डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, पद : 01

योग्यता : डेयरी माइक्रोबायोलॉजी/ वेटरिनेरी/ डेयरी माइक्रोबायोलॉजी में स्पेशलाइजेशन के साथ एनिमल साइंस में मास्टर डिग्री हो।

डेयरी टेक्नोलॉजी, पद : 01

योग्यता : डेयरी टेक्नोलॉजी या डेयरी टेक्नोलॉजी/ एनिमल प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी/ डेयरी टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइजेशन के साथ फूड टेक्नोलॉजी में मास्टर डिग्री हो।

लाइवस्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, पद : 03

योग्यता : वेटरिनेरी/ एनिमल हस्बेंड्री/ लाइवस्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन के साथ एनिमल साइंस में मास्टर डिग्री हो।

वेटरिनेरी मेडिसिन, पद : 01

योग्यता : वेटरिनेरी मेडिसिन/ वेटरिनेरी प्रिवेंटिव मेडिसिन/ वेटरिनेरी क्लीनिकल मेडिसिन में मास्टर डिग्री हो।

वेटरिनेरी माइक्रोबायोलॉजी, पद : 04

योग्यता : बैक्टीरियोलॉजी/ वायरोलॉजी/ माइकोलॉजी/ इम्यूनोलॉजी/ माइक्रोबायोलॉजी में स्पेशलाइजेशन के साथ वेटरिनेरी साइंस में मास्टर डिग्री हो।

वेटरिनेरी पैरासाइटोलॉजी, पद : 01

योग्यता : वेटरिनेरी पैरासाइटोलॉजी में मास्टर डिग्री हो।

वेटरिनेरी फार्माकोलॉजी, पद : 03

योग्यता : वेटरिनेरी फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी/ वेटरिनेरी फार्माकोलॉजी में मास्टर डिग्री हो।

फिशरीज रिसोर्स मैनेजमेंट, पद : 09

योग्यता

फिशरी साइंस/ फिशरीज रिसोर्स मैनेजमेंट/ मरीन बायोलॉजी/ एक्वेटिक इंवायरन्मेंटल मैनेजमेंट/ एक्वेटिक बायोलॉजी/ फिश पॉपुलेशन डायनेमिक्स/ फिशरी हाइड्रोग्राफी/ फिशरीज रिसोर्स मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन के साथ इंडस्ट्रियल फिशरीज में मास्टर डिग्री हो।

फिश प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, पद : 02

योग्यता

फिशरी साइंस/ फिश प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी/ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी/ फिश हार्वेस्ट एंड प्रोसेसिंग में स्पेशलाइजेशन के साथ इंडस्ट्रियल फिशरीज में मास्टर डिग्री हो।

एग्रीकल्चरल केमिकल्स, पद : 03

योग्यता : एग्रीकल्चर/ एग्रीकल्चरल केमिकल्स/ एग्रीकल्चरल केमिकल्स में स्पेशलाइजेशन के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री हो।

एग्रीकल्चरल मीटिअरोलॉजी, पद : 01

योग्यता : एग्रीकल्चरल मीटिअरोलॉजी/ एग्रीकल्चरल मीटिअरोलॉजी में स्पेशलाइजेशन के साथ एग्रीकल्चरल फिजिक्स में मास्टर डिग्री हो।

एग्रोफॉरेस्ट्री, पद : 03

योग्यता : फॉरेस्ट्री/ एग्रोफॉरेस्ट्री/ बॉटनी/ एग्रोनॉमी/ एग्रोफॉरेस्ट्री में स्पेशलाइजेशन के साथ हॉर्टिकल्चर में मास्टर डिग्री हो।

एग्रोनॉमी, पद : 19

योग्यता : सॉइल वाटर मैनेजमेंट/ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर/ फार्मिंग सिस्टम मैनेजमेंट/ वाटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मास्टर डिग्री हो।

सॉइल साइंस, पद : 13

योग्यता : एग्रीकल्चर/ सॉइल साइंस/ एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री/ सॉइल फर्टिलिटी/ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी/ सॉइल केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री हो।

एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, पद : 07

योग्यता : एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन/ वेटरिनेरी एक्सटेंशन/ डेयरी एक्सटेंशन/ फिशरीज एक्सटेंशन/ होम साइंस एक्सटेंशन/ रूरल डेवलपमेंट/ रूरल मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री हो।

फार्म मशीनरी एंड पावर, पद : 04

योग्यता : एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग/ फार्म मशीनरी एंड पावर में स्पेशलाइजेशन के साथ मेकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हो।

लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, पद : 08

योग्यता

एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग/ इरिगेशन एंड ड्रेनेज/ वाटर रिसोर्स/ हाइड्रोलॉजी/ एक्वेटिक इंजीनियरिंग/ वाटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी/ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में स्पेशलाइजेशन के साथ सिविल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हो।

आयु सीमा : न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 32 वर्ष।

चयन प्रक्रिया : प्रारंभिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और वायवा के आधार पर चयन होगा।

आवेदन शुल्क

-500 रुपये। इसका भुगतान डेबिट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड/ नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है।

-एससी, एसटी, दिव्यांगों और महिलाओं के लिए शुल्क देय नहीं है।

आवेदन प्रक्रिया

-वेबसाइट के होमपेज पर दाईं तरफ आपको ‘लेटेस्ट न्यूज’ सेक्शन नजर आएगा।

-इस सेक्शन के अंतर्गत फ्लैश हो रहे ‘नोटिफिकेशन फॉर एआरएस-2016 एंड नेट (I)-2017 एग्जामिनेशन’ लिंक पर क्लिक करें।

-ऐसा करने पर पद से संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। इसे ध्यान से पढ़ें और अपनी योग्यता जांच लें।

-इसके बाद सेक्शन के तहत फ्लैश होने वाले ‘ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एआरएस-2016 एंड नेट (I)-2017 एग्जामिनेशन’ लिंक पर क्लिक करें।

-इस तरह नया वेबपेज खुलेगा। यहां ‘एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस(एआरएस) एग्जामिनेशन-2016’ शीर्षक के सामने मौजूद ‘क्लिक हियर’ लिंक पर क्लिक करें।

-अब यहां ‘न्यू रजिस्ट्रेशन’ टैब पर क्लिक करें। फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपनी सभी जानकारियां दर्ज करके ‘सब्मिट’ बटन पर क्लिक करें।

-इसके बाद योग्यता दर्ज करें। फिर अपनी फोटो (अधिकतम 150 केबी) और सिग्नेचर (अधिकतम 80 केबी) को स्कैन करके अपलोड करें।

-फिर श्रेणी के अनुसार शुल्क का भुगतान करें। इसके बाद अंत में फॉर्म

सब्मिट कर दें। इसके बाद भरे हुए आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर रख लें।

महत्वपूर्ण तारीखें

-ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख : 15 अप्रैल 2017 (शाम 5 बजे तक)

-एआरएस 2016 (प्रारंभिक) और नेट (I)-2017 परीक्षा : 16 से 21 मई 2017

-एआरएस 2016 (मुख्य) परीक्षा : 08 जुलाई 2017

अधिक जानकारी यहां

फोन : 011-25843907/25840251

ई-मेल : arsnet2016@asrb.org.in

