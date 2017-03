मार्च की खड़ी धूप

मार्च की खड़ी धूप

First Published:31-03-2017 01:17:20 AM Last Updated:31-03-2017 01:17:20 AM

अभी पिछले मार्च की तो बात है, जब यूरोप-अमेरिका से लेकर भारत तक बहस चल रही थी और मार्च में भी कड़ाके की ठंड के एहसास के कारण तलाशे जा रहे थे। भारत में आमतौर पर फरवरी मध्य तक ठंड अपने पंख समेट लेती थी, लेकिन पिछले वर्ष मार्च के तीसरे हफ्ते तक तेज हवाओं और बर्फबारी के दौर ने मौसम का मिजाज ही बदल दिया था। लेकिन यह मार्च पिछले मार्च जैसा नहीं है। इसने तो अभी से जून जैसा एहसास करा दिया है। अब अगर अभी से लू से होने वाली मौतें गिनी जाने लगें, तो समझ लेना चाहिए कि खतरा बड़ा है। महाराष्ट्र में लू से हुई मौतें तो यही संकेत दे रही हैं। मौसम विज्ञानी भी इसे बहुत सामान्य घटना मानने को तैयार नहीं हैं। मार्च के अंतिम तीन दिनों में तापमान के आंकडे़ उन्हें भी बेचैन कर रहे हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं कि पारा अपने पिछले रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा है। कई सारी जगहों का पारा अभी से 42 डिग्री सेल्सियस के पार निकल गया है। माना जा रहा है कि इस साल गरमी लंबी चलेगी। मौसम की इस करवट को अल नीनो के असर के रूप में देखा जा रहा है कि जिस मार्च में अधिकतम तापमान 34-35 डिग्री से आगे नहीं जाता, उसमें यह 42 डिग्री पार कर गया है। यह असर अभी और बढ़ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में आशंका तो पहले से व्यक्त की जा रही है कि यही रफ्तार रही, तो अगले 50 से सौ साल में धरती का तापमान इतना बढ़ चुका होगा कि इसका मुकाबला असंभव जैसा हो जाएगा। इस खतरे के लिए प्राकृतिक कारणों के साथ हमारी अपनी जीवन शैली भी कम दोषी नहीं है। वन तो कटे ही, घरों में आंगन क्या, पौधों की क्यारी भी खत्म हो गई। गांवों तक में तालाब नहीं दिखते। ‘फ्लैट कल्चर’ ने इस संकट को और बढ़ाया। अब तो हाईवे के किनारे भी हरियाली नहीं दिखती। हमारी छोटी-छोटी आदतों ने भी दिक्कत बढ़ाई। घरों और कारों में लगातार चलते एयरकंडीशनर गरमी में ठंडक के एहसास भले दें, लेकिन इनसे निकलने वाली गरमी ग्रीन हाउस के असर को बढ़ा रही है। इसका गणित या गणना विनाशकारी है। हमारी हरकतों से होने वाला गरम गैसों का उत्सर्जन पर्यावरण असंतुलन का कारण बन रहा है। सच तो यह है कि पर्यावरण असंतुलन पर विलाप बहुत हो चुका। अब सतर्क होने की जरूरत है। नहीं भूलना चाहिए कि 1983, 1987, 1988, 1989 और 1991 बीती सदी के सबसे गरम साल में शुमार हुए थे। साल 2017 शायद अब तक का सबसे गरम वर्ष साबित हो। हमने अपनी आदतें नहीं बदलीं, तो नतीजे हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां ही भुगतेंगी। हमारी हरकतों ने जिस तरह से हरियाली खत्म की है, उसे वापस हमें ही लाना होगा। आंकड़ों में नहीं, वास्तविकता की जमीन पर वृक्षारोपण करना होगा। हर इंसान को अपनी भागीदारी तय करनी होगी। सरकारी तंत्र तो अपने तरीके से काम कर ही रहा है। मौसमी उलट-फेर की आशंका में भारत के मौसम विज्ञान विभाग ने राज्यों को अलर्ट करके आपदा प्रबंधन इकाइयों और चिकित्सा तंत्र को भीषण गरमी की लहर से मुकाबले को तैयार रहने के लिए कहा है। अब यह संबद्ध राज्यों और उसके तंत्र की जिम्मेदारी है कि गरम हवा के इस अलर्ट को किस रूप में लेते हैं। क्या वे इस मामले में भी शीतलहरी शुरू हो जाने के बाद की भागमभाग की तर्ज पर ही काम करेंगे? नहीं भूलना चाहिए कि शीत की मार से कहीं ज्यादा खतरनाक ताप की मार होती है। अलार्म जब समय से बज चुका है, तो मशीनरी को भी उठ खड़ा होना चाहिए। अभी से तय करना होगा कि इस गरमी के हाल में फसल और जीवन, दोनों कैसे सुरक्षित रहेंगे?

