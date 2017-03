होली का संदेश

शनिवार को जब पांच राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव के नतीजे आए, तो यह टिप्पणी अनेक जगह सुनाई दी कि इस बार कई की होली तो रंगीन हो जाएगी, लेकिन बहुतों की काली होगी। मतलब साफ है कि जिन्हें चुनाव में जीत मिली है, वे पूरे उमंग-उल्लास से होली मनाएंगे, लेकिन जो हार गए हैं, वे इसके हुड़दंग से दूर रहने में ही भलाई समझेंगे। हल्के-फुल्के अंदाज में की गई यह टिप्पणी कई लोगों के मुंह से सुनाई दी, लेकिन लगता है कि ऐसी टिप्पणी करने वाले न तो भारतीय राजनेताओं के बारे में ठीक से जानते हैं और न होली की भावना को ही पूरी तरह समझते हैं। भले ही इसे अक्सर बेशर्मी कह दिया जाता हो, लेकिन हमारे राजनेता चुनावी हार के बाद कंबल में छिप जाने वाले नहीं हैं। वे हार के बाद बाकायदा बाहर जनता के सामने आते हैं, जनता के फैसले को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हैं और लगे हाथ जीतने वाले पर गलत हथकंडे अपनाने वगैरह के आरोप भी लगा देते हैं। वे चुनावी हार-जीत को खेल भावना से लेते हैं, और अगले ही दिन राजनीति की अपनी पुरानी शैली पर उतर आते हैं। यह भावना भी हमारी राजनीति को एक मजबूती देती है। और जहां तक होली का मामला है, तो वह हारने वालों या जीतने वालों का त्योहार नहीं है। यह ऐसा त्योहार नहीं है, जो हारने और जीतने वालों में कोई फर्क करता हो। होली समरसता का त्योहार है। यह सबको आपस में जोड़ता है- हारने वालों को जीतने वालों से, गरीब को अमीर से, नौजवानों को बुजुर्गों से। इसमें विभिन्न जातियों-समुदायों के लोग एक-दूसरे के घर जाते हैं, उन्हें रंग लगाते हैं और खुद रंग लगवाते हैं। दीपावली और होली में यही फर्क है। दीपावली में कोई किसी के घर दीया जलाने नहीं जाता, सब अपने घर को रोशन करने में जुटे रहते हैं। दीपावली यदि निजी समृद्धि की कामना का त्योहार है, तो होली पूरे समाज को मस्ती में रंग देने का। यह निजी नहीं, एक सार्वजनिक त्योहार है, इसलिए इसमें हंसी भी है, ठिठोली भी है, मजाक भी है और अभद्र हो जाने तक अल्पकालिक सार्वजनिक स्वीकृति भी। होली हमें जिंदगी को पूरे रंग में जीना सिखाती है। लेकिन दिक्कत यह है कि होली के इस संदेश को हम बाकी जीवन, बाकी साल में भूल जाते हैं। जब हम जीवन को ठिठोली की बजाय एक गंभीर चीज मान लेते हैं, तो हमें वे सारे भेद फिर महत्वपूर्ण लगने लगते हैं, जिन्हें भुला देने का त्योहार होली है। इस जिंदगी में अमीर-गरीब, ऊंच-नीच के भेद बहुत बड़े लगने लगते हैं। लोगों के विचार, उनकी विचारधाराएं, उनके मतभेद एक-दूसरे के खिलाफ खड़े दिखाई देने लगते हैं। होली अगर दुश्मन को गले लगाने का त्योहार है, तो हमारी बाकी बची जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है, जो दुश्मन बनाने और दुश्मनी निभाने के काम ही आता है। यह ठीक है कि रंगों की होली हर रोज नहीं खेली जा सकती, लेकिन होली की भावना को रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह विस्तार दिया जाए, इसकी जरूरत बड़ी शिद्दत से महसूस होने लगी है। खासकर, पिछले कुछ समय में जिस तरह विभिन्न समुदायों और विचारधाराओं में कटुता बढ़ी है। अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में जिस तरह से तनाव का माहौल बना या पिछले कुछ समय में विभिन्न विश्वविद्यालयों में छात्र संगठनों के बीच जिस तरह का तनाव दिखा, वह बताता है कि हमें होली की भावना की कितनी जरूरत है। अगर हम दूसरे के विचार को नापसंद करने के बावजूद उसे गले लगाने की भावना नहीं रखते, तो हम सामूहिक विकास की ओर नहीं बढ़ सकते। इसके लिए हमारी राजनीति को होली से थोड़ा-सा सौंदर्य उधार लेना होगा।

