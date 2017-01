अदालत और जनभावना

First Published:20-01-2017 09:49:20 PM Last Updated:20-01-2017 09:49:20 PM

बुल फाइट यानी सांड़ से इंसानी लड़ाकों की लड़ाई का खेल स्पेन की राष्ट्रीय पहचान माना जाता है। स्पेन इसे दुनिया भर में अपनी पहचान के रूप में ही प्रचारित करता है। इसका इस्तेमाल दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भी किया जाता है। करोड़ों डॉलर का उद्योग तो यह बन ही चुका है। जबकि हमारे तमिलनाडु में बिगड़े बैल को नियंत्रित करने का जो खेल- जलीकट्टू खेला जाता है, उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। न इसे कभी तमिलनाडु की पहचान के रूप में पेश किया गया। तमिलनाडु पर्यटन की प्रचार-सामग्री में भी इसका जिक्र नहीं होता और न ही इसके आयोजनों में पर्यटकों के लिए कोई इंतजाम होता है। यह पोंगल त्योहार के मौके पर खेला जाने वाला एक स्थानीय खेल है, जिसका यहां के लोग अपने ढंग से आनंद लेते हैं। अगर ताजा विवाद इतना न बढ़ा होता, तो हम में से बहुत से लोगों को जलीकट्टू के बारे में शायद कुछ भी पता न होता। लेकिन पिछले कुछ समय से चल रहे विवाद ने ऐसी स्थिति बना दी है कि जलीकट्टू को तमिलनाडु की सबसे बड़ी पहचान के रूप में देखा जाने लगा है। इसे प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के रूप में पेश किया जा रहा है। चेन्नई के मरीना बीच पर कई दिनों से जुटी भीड़ को देखकर लगता है कि पूरे तमिलनाडु में ही इस मसले को लेकर उबाल सा है। तमिलनाडु की राजनीति में तरह-तरह के झगड़े और विवाद भले ही रहते हों, लेकिन जलीकट्टू के मामले में सब एकमत हैं कि इस खेल पर से पाबंदी हटनी चाहिए। एक तरफ विश्वनाथन आनंद जैसे खिलाड़ी इस ढाई हजार साल पुराने खेल के पक्ष में खड़े हैं, तो रजनीकांत, कमल हासन और तृषा जैसे फिल्मी सितारे भी इस आंदोलन के पक्ष में आ खड़े हुए हैं। जिस स्तर तक यह विवाद पहुंच चुका है और जिस तेजी से इसके पक्ष में आंदोलन खड़ा हो गया है, उसने केंद्र सरकार की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। इस खेल पर पाबंदी सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई है और वह इसमें किस तरह की ढील देने को तैयार नहीं है। अदालत का मानना है कि इस खेल में जानवरों के प्रति निर्ममता बरती जाती है, इसलिए इसे बंद होना ही चाहिए। बात सिर्फ जानवरों के प्रति निर्ममता की ही नहीं है, बल्कि इस खेल में अब तक कई लोगों की जान भी जा चुकी है। लेकिन तमिलनाडु के आंदोलनकारी और वहां के राजनीतिज्ञ ऐसे किसी भी तर्क को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। जे जयललिता के निधन के बाद से तमिलनाडु की राजनीति भी एक तरह के संकट से गुजर रही है और इस वजह से भी तमाम छोटे-बड़े राजनीतिक दलों को इसमें एक संभावना दिख रही है। इसलिए तकरीबन वे सभी इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं। सही या गलत, एक जनमानस उस पाबंदी के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है, जिसे नियंत्रित करना जलीकट्टू के बिगड़ैल बैल को नियंत्रित करने से कहीं ज्यादा कठिन है। जाहिर है कि यह केंद्र सरकार के राजनीतिक कौशल की परीक्षा का समय तो है ही, साथ-साथ यह उस प्रदेश सरकार के कौशल की भी परीक्षा है, जिसके नए नेतृत्व की राजनीतिक साख बहुत बड़ी नहीं है। दोनों पर पड़ने वाले सांविधानिक और राजनीतिक दबाव भी बहुत बड़े हैं, खासकर तमिलनाडु सरकार पर पड़ने वाले दबाव। यह भी मुमकिन है कि अगले दो-तीन दिन में कोई बीच का रास्ता तलाशा जाए। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फिलहाल दरकिनार करने के लिए अध्यादेश लाया जाए। बैल को उन जानवरों की सूची से हटाने की बात भी हो रही है, जिनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। पर असल सवाल जनमत को समझाने और बदलने का है, जिस पर अक्सर ध्यान ही नहीं दिया जाता है।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web