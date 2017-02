सही दिशा

First Published:01-02-2017 10:09:29 PM Last Updated:01-02-2017 10:09:29 PM

अगर यह पूछा जाए कि ऐसी कौन सी नियमित कवायद है, जिससे लोग सबसे ज्यादा उम्मीद बांधते हैं और जिससे लोग सबसे ज्यादा निराश होते हैं, तो इसका एक ही जवाब होगा- केंद्र सरकार का सालाना बजट। आम आदमी, किसान और नौकरी-पेशा व्यक्ति से लेकर व्यापारी और उद्योगपति तक के लिए उम्मीद बांधना जितना आसान होता है, वित्त मंत्री के लिए उन सबकी उम्मीदों पर खरा उतरना उससे कहीं ज्यादा कठिन होता है। बुधवार को संसद में पेश वित्त वर्ष 2017-18 के बजट की भी यही कहानी है। मध्यवर्ग के लोग कई दिनों से उम्मीद बांधे हुए थे कि बजट में आयकर दरों में तो कटौती होगी ही साथ ही आयकर की छूट सीमा भी बढ़ा दी जाएगी। वे यह भी माने बैठे थे कि हाउसिंग लोन के भुगतान में मिलने वाली राहत कुछ तो बढ़ाई ही जाएगी। लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही उम्मीद पूरी हुई, जिसकी वजह से कई लोग निराश भी हैं। उद्योगपति निराश हैं कि सिर्फ मंझोले और छोटे उद्योगों को ही कंपनी कर में राहत दी गई, बाकी को नहीं। जब वित्त मंत्री मंझोले और छोटे उद्योगों के लिए इस राहत की घोषणा कर रहे थे, तो टेलीविजन पर एक बड़े उद्योगपति की टिप्पणी सुनाई दी कि इस तरह के उद्योग टैक्स देते ही कितना हैं? इसी तरह किसान यह उम्मीद कर रहे थे कि उनके कर्ज, पूरी तरह नहीं तो कम से कम आंशिक तौर पर तो माफ किए ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए वे निराश हैं। यह बात अलग है कि कृषि के लिए बजट में दस लाख करोड़ के कर्ज का रिकॉर्ड प्रावधान रखा गया है, पर उम्मीद इससे अलग थी। लेकिन किसी भी बजट की समीक्षा इस तरह की आशा-निराशा से नहीं बल्कि एक उन स्थितियों को देखते हुए की जा सकती है जिनमें वह बजट बनाया जा रहा है और दूसरी, उस दिशा से की जा सकती जिधर वह हमें ले जा रहा है। इस समय हम जिस मोड़ पर खड़े हैं, उसमें कई चीजें स्पष्ट नहीं हैं। एक तो हमें पता नहीं है कि कच्चे तेल की कीमतों का अगले एक साल में क्या होने वाला है? कहा यही जा रहा है कि सस्ते तेल का दौर फिलहाल विदा हो रहा है। फिर हमें यह नहीं पता कि नए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संरक्षणवादी नीतियां दुनिया की अर्थव्यवस्था और डॉलर को कहां ले जाएंगी? इसके अलावा हम यह भी ठीक से नहीं जानते हैं कि नोटबंदी का असर कितनी गहराई तक हुआ है और यह कितना लंबा खिंचेगा? हालांकि वित्त मंत्री का कहना है कि यह अगले वित्त वर्ष तक नहीं खिंचेगा, लेकिन बहुत से विशेषज्ञ इससे सहमत नहीं हैं। फिर इस बार का बजट कई तरह से अधूरा-अधूरा सा दिख रहा है। वजह यह है कि इसमें अप्रत्यक्ष करों का कोई नया प्रस्ताव नहीं है। यह माना जा रहा है कि कुछ ही समय बाद जब जीएसटी लागू हो जाएगा, तो इस समय किसी बदलाव की जरूरत ही नहीं। हालांकि जीएसटी में अंतिम तौर पर दरें क्या तय होंगी, इस बारे में भी अभी भ्रम बना हुआ है। अगर इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार के इस तीसरे आम बजट को देखें, तो वह चीजों को सही दिशा में ले जाता दिखता है। दिशा ही नहीं, उसकी पीछे की दृष्टि भी काफी स्पष्ट है। भले ही यह बजट देखने में आम-फहम बजट लगता हो, लेकिन इसकी खासियत यह है कि इसमें हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है, किसी भी क्षेत्र की अनदेखी नहीं की गई। इसमें पूरे देश को डिजिटल बनाने का प्रयास भी दिखता है, तो नौजवानों को रोजगारपरक शिक्षा देने का भी और हर गांव तक बिजली पहुंचाने का भी। ऐसा बजट, जिसमें सबके लिए कुछ न कुछ हो, उसमें सबके लिए कुछ न कुछ निराशा भी हो ही सकती है।

