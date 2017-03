सराय, सफर और सेवाराम

गोपाल चतुर्वेदी

First Published:06-03-2017 12:24:27 AM Last Updated:06-03-2017 12:24:27 AM

सियासत की सराय में कुछ भीष्म पितामह हैं। वह शर-शैया पर हैं, चलने से लाचार। बैठे-लेटे शून्य को टुकुर-टुकुर ताकते। वर्तमान से बेखबर, अतीत में जीवित। दूसरे निरंतर सफर पर हैं। कुछ को पद का लोभ है, कुछ को लूट का। कइयों को दोनों का। कानून के रुतबे का ऐसा प्रभाव है कि चोर, डाकू, माफिया, हत्यारे सब विलुप्त हैं। अब सिर्फ समर्पित सेवाराम हैं। यह कोरी अफवाह है कि वे जन-कल्याण के पक्षधर न होकर केवल निजी स्वार्थ के साथी हैं। इनमें सिर्फ मुखौटों का अंतर है। इनकी लपलपाती जुबान अनवरत आदर्श व उपदेश उगलती है। यह फ्लैट, इमारत, पैसा, पद, सत्ता, सोना, चांदी, जेवर, जमीन, कमाई, कमीशन सब चट करने में समर्थ हैं। हर चुनाव में जनहित को जगाते हैं, बाकी वक्त इनका सोने का सुखद अंतराल है। इनसे इतर, ज्यादातर रोटी-रोजगार के सफर पर हैं। उन्हें हर वक्त रोटी वैसे ही सूझती है, जैसे धर्नुधारी अर्जुन को चिड़िया की आंख। वे अमन-चैन चाहते हैं। न डाह से लुटते हैं, न डकैती से पनपते हैं। इन्हें कानून का भी डर है और ऊपरवाले का भी। सेवाराम कर्तव्य के प्रति सजग भले न हों, इस विशाल लोकतंत्र का यह उपेक्षित लोक, ठगे जाने के बावजूद अपने इकलौते अधिकार के लिए सक्रिय है। इधर सेवाराम भी इंतजार में हैं। उन्हें चिंता है कि उनकी दारू और नकदी-वितरण की उदारता, असत्य उवाच प्रतिभा, विनम्र बनने की कला, भूखे-नंगों की निर्णायक कसौटी पर खरी उतरी है कि खोटी? उनकी अंतर-आत्मा की उपस्थिति भले संदेहास्पद हो, पर हैं वह आत्मविश्वास से लबरेज। तभी तो हर चुनाव के बाद आज तक भूले-भुलाए परिवार के साथ वह अपनी फोटू अखबारों में प्रचारित करते नजर आते हैं। इस झूठ के आडंबर के अंदर की सच्चाई यह है कि कई अनिश्चय के तनाव से टें बोलने के कगार पर अस्पताल में हैं। यही समय है कि उन्हें नश्वरता का भय सताता है। चुनाव में सफल हुए, तो उनका कायाकल्प होता है। फिर सत्ता की अमरता के मुगालते में मगन अपनी लूट-खसोट की पुरानी लत की नियमित रियाज में जुट जाते हैं।

