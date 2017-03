चीन की सड़कों पर लौटने लगी हैं साइकिलें

चीन की सड़कों पर लौटने लगी हैं साइकिलें

जय प्रकाश पांडे, चीन स्थित वरिष्ठ पत्रकार

First Published:14-03-2017 10:49:37 PM Last Updated:14-03-2017 10:49:37 PM

जो साइकिलें 90 के दशक तक नए चीन की सामाजिक रचना की परिचायक थीं, वे अब उसके तकनीकी विकास की पहचान बनने लगी हैं। साइकिल को प्रचलन में लौटाने का तरीका भी नया है। यह साइकिल खुद की नहीं, बल्कि शेयरिंग की है। इन पीली और नारंगी साइकिलों में ‘क्यूआर कोड’ व ‘जीपीएस सिस्टम’ लगे हैं। स्मार्टफोन यूजर क्यूआर कोड से लॉक खोलकर साइकिल को किसी भी कोने या गली में ले जा सकते हैं। सुविधानुसार सड़क किनारे कहीं पर भी खड़ी कर सकते हैं। इसके बाद जरूरत के हिसाब से दूसरी साइकिल ले जा सकते हैं। यानी साइकिल की सुरक्षा की चिंता से छुटकारा। इनका किराया मोबाइल एप के जरिये चुकाया जाता है। ये साइकिलें चीनी युवाओं को खूब पसंद आ रही हैं। चीन के बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या आम है। इससे छुटकारा पाने के लिए वर्ष 2000 में चीन की म्युनिसिपल सरकार ने साइकिल शेयरिंग की शुरुआत की थी। लेकिन योजना सफल नहीं हो पाई। एक तो इसमें कोई नयापन नहीं था, दूसरे साइकिल को वापस स्टैंड पर ही खड़ा करना पड़ता था। अब मोबाइल एप ने साइकिल अपनाने की सोच में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है। युवा ही नहीं, उम्रदराज लोग भी घर का सामान लाने से लेकर आसपास के जरूरी काम के लिए साइकिल को पसंद कर रहे हैं। इन हाईटेक साइकिलों को अपनाने के लिए लोगों में उत्साह है। चीन में दो दर्जन से अधिक कंपनियां साइकिल शेयरिंग के व्यापार में उतर चुकी हैं। हालांकि मोबाइक और ओफो इनमें सबसे आगे हैं। मोबाइक कंपनी की शुरुआत पिछले साल अप्रैल में हुई। इसने 13 शहरों में लाखों साइकिलों को उतारा है। इस साल के अंत तक हर शहर में एक लाख से अधिक साइकिल उतारने की इस कंपनी की योजना है। इसकी एक साइकिल की कीमत लगभग तीस हजार रुपये (तीन हजार युआन) है। इसके टायर में ट्यूब नहीं होती, जिसके चलते पंक्चर होने का भी खतरा नहीं है। इसका किराया एक युआन प्रति घंटा है। पेडलिंग से इसका जीपीएस सिस्टम रिचार्ज होता है। मोबाइक ने हल्की तकनीक की साइकिलें भी उतारी हैं। इसका किराया आधा युआन प्रति घंटा है। वहीं दूसरी कंपनी ओफो ने 2015 में बीजिंग यूनीवर्सिटी के छात्रों के लिए शेयरिंग साइकिलिंग का प्रोजेक्ट तैयार किया था। 33 शहरों में इस कंपनी की दस लाख साइकिलों के करीब एक करोड़ ग्राहक हैं। ओफो का टारगेट छात्रों पर है। चीन में सफलता के बाद ओफो ने फरवरी में सिंगापुर में एक हजार साइकिलें लांच कर दी हैं। तो यूरोप में अपने कदम रखने के लिए ओफो ने कैंब्रिज विश्वविद्यालय को चुना है। वैसे चीन में सार्वजनिक परिवहन के अलावा कारें ही सड़कों पर दिखती हैं। आमतौर पर लोगों को छोटी दूरी तय करने के लिए टैक्सी, बस या फिर बैटरी वाली बाइक लेनी पड़ती हैं। साइकिल शेयरिंग ने छोटी राह को आसान बनाया है, लोग इसे फिटनेस के लिहाज से भी अच्छा मान रहे हैं। सरकार भी साइकिलिंग को बढ़ावा दे रही है। जगह-जगह साइकिल स्टैंड बने हैं, नए स्टैंड भी बनाए जा रहे हैं। साइकिल सवारों के लिए अलग लेन भी बनाई गई हैं। साल 1995 में चीन में 67 करोड़ साइकलें थीं। 2013 तक इनकी संख्या घटकर 37 करोड़ पहुंच गई थी। चीन के आर्थिक विकास ने साइकिलों को पीछे छोड़ दिया था। इनकी जगह महंगी कारों ने ले ली। कारों की इस भरमार ने ट्रैफिक जाम और प्रदूषण की समस्या को खड़ा कर दिया है। अब फिर से चीन में साइकिलों की संख्या 43 करोड़ से अधिक पहुंच गई है। यह आंकड़ा दुनिया में सबसे अधिक बताया जाता है। राजधानी की बात करें, तो बीजिंग में साइकिल शेयरिंग की शुरुआत एक दशक पहले ही हो गई थी। 2012 में सरकार ने इसे रिलांच किया। वैश्विक स्तर पर साइकिलों की वापसी की बात करें, तो इस पर छह सौ तरह के प्लान दुनिया भर में चल रहे हैं। चीन की साइकिलें विश्व भर में लोकप्रिय हैं। साल 2016 में अमेरिका ने 93.5 प्रतिशत साइकिलें चीन से खरीदीं। यूरोप में भी चीन की साइकिलें राज कर रही हैं, उसके आयात का 50 प्रतिशत साइकिलें ताइवान से जाती हैं। पिछले साल नीदरलैंड, जर्मनी और ब्रिटेन चीन की साइकिलों के बड़े खरीदार थे।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web