ढाई सौ छात्र 36 घंटे बंद रहकर समस्याओं का निकालेंगे समाधान

धनबाद/ अमित वत्स

First Published:18-01-2017 02:00:58 AM Last Updated:18-01-2017 02:10:45 AM

ड्राइवर को नींद आते ही अलर्ट करने के लिए अलार्म बजेगा? लैपटॉप को बिना टच किए हुए लिखा जाना? ग्लोबल वार्मिंग में क्या बेहतर उपाय हो सकता है? आप एक क्लिक में यह जान जाएंगे कि अगर ए पॉजिटिव ब्लड की जरूरत है तो वह किसके पास है? अपने आसपास के लोगों से लेकर आम लोगों की समस्याओं का समाधान आईआईटी आइएसएम धनबाद के छात्र हेकफेस्ट में खोजेंगे। आईआईटी आइएसएम के लगभग ढाई सौ छात्र-छात्राएं पेनमेन हॉल में 36 घंटे बंद होकर साफ्टवेयर व हार्डवेयर के माध्यम से समाधान खोजेंगे। आईआईटी आइएसएम धनबाद में एप बनाने से लेकर अन्य कार्य किए जाएंगे। संस्थान के पेनमेन हॉल में 45 टीमें 20 जनवरी की रात 10 बजे बंद होंगी। अगले 36 घंटे तक ये छात्र-छात्राएं पेनमेन हॉल में ही बंद रहकर काम करेंगे। छात्र-छात्राएं हेक फेस्ट अपने इनोवेटिव आइडिया को धरातल पर उतारते हुए समाधान खोजेंगे। इस अवधि में छात्रों के खाने-पीने का इंतजाम पेनमेन हॉल में ही किया जाएगा। पेनमेन हॉल में ही कुछ बेड लगाया जाएगा। अगर कुछ छात्र अराम करना चाहेंगे तो आराम कर सकते हैं। हेकफेस्ट 2017 का आयोजन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सोसाइटी की ओर से किया जा रहा है। सीएसई सोसाइटी के सदस्य फाइनल इयर छात्र आदित्य झा, अरविंद राज पुरोहित, रजत गौतम ने बताया कि तैयारी पूरी हो गई है। एक हजार छात्रों का रजिस्ट्रेशन मिला था। 250 टीम में से 45 टीम का चयन किया गया है। 45 टीम हेकफेस्ट में हिस्सा लेगी। एक टीम में 3 से 5 छात्र शामिल होंगे। 20 जनवरी को शाम छह बजे पेनमेन में उद्घाटन होगा। उसके बाद रात 10 बजे छात्र पेनमेन हॉल में बंद होंगे। 22 जनवरी सुबह 10 बजे प्रतियोगिता समाप्त होगी। छात्र हमलोग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पर काम करेंगे। इसका हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर समाधान निकालेंगे। कार्यक्रम का आयोजन करा रही सीएसई सोसाइटी में 15 से 20 सदस्य सक्रिय हैं। फाइनल इयर के छात्र त्रिसित दत्ता व अदृश्य भी सक्रिय हैं। छात्रों ने बताया कि निर्णायक के रूप में एटकिंस व अन्य संस्थानों के विशेषज्ञ को बुलाया गया है। -- कई तकनीकी संस्थाओं के छात्र भी लेंगे हिस्सा आदितय, अरविंद व रजत ने बताया कि आईआईटी आइएसएम के अलावे आईआईटी रुढ़की, बिट्स पिलानी, एनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी पटना, एनआईटी मिजोरम समेत रांची, जमशेदपुर व अन्य शहरों के तकनीकी संस्थानों के छात्र-छात्राएं भी भाग लेने के लिए धनबाद आ रहे हैं। यह दूसरा मौका है जब यह हेकफेस्ट का आयोजन हो रहा है। पिछले वर्ष प्रतियोगिता में शामिल सात छात्रों को उनके प्रोजेक्ट के कारण इंटर्नशिप मिली थी। दो छात्रों को कंपनियों ने जॉब भी ऑफर किया था। छात्र इसे बड़े मौके के रूप में देख रहे हैं।

Web Title: tudents find a solution to the problems within 36 hours off two hundred

