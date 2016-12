ललमटिया खदान हादसा : ब्लास्टिंग के चार घंटे बाद 10 लाख क्यूबिक मीटर मिट्टी-पत्थर में दब गए लोग

First Published:31-12-2016 07:46:49 PM Last Updated:31-12-2016 07:50:11 PM

फैक्ट फाइल- कम जमीन में ज्यादा कोयले की लालच में गयी जान, ओबी हटाने से हादसा- मौजूदा ओबी डंप पूर्व में बने संप (पानी का टैंक) यानी पानी वाले जगह में डाला गया था - ओबी डंप में चौड़ी-चौड़ी दरार, रह रह की दरकते हैं पत्थर, रेस्क्यू प्रभावित ललमटिया से मुकेश सिंह गुरुवार तीन बजे ललमटिया ओपनकास्ट में ब्लास्टिंग की गयी। ठीक चार घंटे बाद 7.10 बजे 10 लाख क्यूबिक मीटर (एक मिलियन मीटर)ओवर बर्डेन देखते-देखते गिर गया। काम कर रहे सभी मजदूर उसकी जद में आ गए। किसी को भागने का मौका नहीं मिला। लोग इतनी गहराई (सतह से 250 फीट नीचे) में थे कि किसी को निकलना संभव नहीं था। सर्वे टीम ने गिरे ओबी का जो अनुमान लगाया है उसके अनुसार 10 लाख क्यूबिक मीटर मलबा है। इसकी पुष्टि स्वयं खान सुरक्षा महानिदेशक राहुल गुहा ने की। गुहा बोले कि ओबी डंप में इतने दरार हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी हो रही है। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। इधर रेस्क्यू में शामिल टीम का कहना है कि इतना ओबी हटाना आसान नहीं। लंबा सममय लगेगा। हटाया जा सकेगा कि नहीं यह कहना मुश्किल है। संकेत यहां तक दिया गया कि कितने और शव निकाले जा सकेंगे यह सवालों के घेरे में है। राजमहल क्षेत्र इसीएल का सबसे क माऊ क्षेत्र है। सालाना कोयले का उत्पादन 17 मिलियन टन है। एक एरिया के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। कम जमीन में ज्यादा कोयले के लालच के कारण ओबी हटाने के क्रम में हादसा हुआ। इस ओसीपी में 200 - 250 मीटर हाईवाल यानी खनन के बाद खड़ी दीवार है। यह बहुत ही खतरनाक है। ..............एसडीएम को सिक्यूरिटी इंचार्ज ने दी रिपोर्टहादसे में दबे लोगों की संख्या को लेकर रहस्य बरकरार है। वैसे एसडीएम संजय पांडेय को महालक्ष्मी के सिक्यूरिटी इंचार्ज जाकिर हुसैन अंसारी ने जो रिपोर्ट दी उसके अनुसार दबे वाहनों की संख्या के अनुसार 26 लोग दबे हैं। हालांकि हाजिरी के बारे में सिक्यूरिटी इंचार्ज को जानकारी नहीं। हुसैन ने एसडीएम को बताया कि 6 पोकलेन, एक पे लोडर, 12 ट्रीपर, 1 ग्रेडर,1 डोजर दबे हैं। तीन बोलेरो के बारे में भी सूचना है। वैसे मैनेजर साहब 6.15 में लौट गए थे। बताया गया कि दो बोलरो भी उन्हीं के साथ चला गया था। .................मलबे में दबे गगन की जेब में हाजरी की पर्चीइस प्राोजेक्ट में कई स्तरों पर लापरवाही की बात सामने आ रही है। फार्म डी नहीं भरा जाता था। रजिस्टर में अटेंडेंस भी नहीं बनता था। गगन नामक मेठ या मुंशी को कंप्यूटर से प्रिंटेड मैनपावर की सूची दी जाती थी। जितने लोग काम पर आते थे गगन सूची में उनके नाम के सामने निशान लगा देता था। पाली खत्म होने के बाद सूची कंपनी प्रबंधन को सौंप दी जाती थी। गुरुवार को भी गगन ने ऐसा ही किया। उसी की जेब में सूची है। दुर्भाग्यवश हादसे में गगन भी मलबे में दब गया है। अब तक उसका कोई अता-पता नहीं है। गगन समेत तीन सुपरवाइजर लालू खान एवं श्याम पटेल उस दिन ड्यूटी पर थे। लालू खान का शव निकाला जा चुका है। .............खदान में छह पोकलेन का मतलब 30 ट्रीपरहादसे का जायजा लेने पहुंचे एटक नेता रमेंद्र कुमार ने खुलासा किया कि सब झूठ बोल रहे हैं। कंपनी के लोग छह पोकलने दबने की बात करते हैं लेकिन ट्रीपर की संख्या 12 बता रहे हैं। सच्चाई यह है कि एक पोकलेन पर छह या पांच ट्रीपर या डंपर देने का प्रावधान है। यदि छह पोकलने दबा है तो ट्रीपर या डंपर की संख्या 30 होगी। रमेंद्र कुमार बोले कि प्रोजेक्ट के लिए जमीन की कमी पड़ रही है। उत्पादन दबाव के कारण पूर्व में कोयले पर डंप किए गए ओबी को हटाने और नीचे से कोयला काटने के कारण घटना घटी।

Web Title: Llmtia mine tragedy: four hours after blasting 10 million cubic meters of mud and stone buried peopl

