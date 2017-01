बकायेदारों के 408 करोड़ से सुधरेगी स्मार्ट सिटी की बिजली

बकायेदारों के 408 करोड़ से सुधरेगी स्मार्ट सिटी की बिजली

First Published:19-01-2017 10:12:00 PM Last Updated:19-01-2017 10:20:34 PM

-निगम का उपभोक्ताओं पर 408 करोड़ बकाया-फरीदाबाद सर्कल 159 करोड़ घाटे में चल रहा है-शहर में नहीं उपभोक्ताओं का रिकार्ड बेहतरफरीदाबाद। दयाराम वशिष्ठबिजली का बिल भरने के बाद ही सरकार नौकरी देने का सरकारी फैसला स्मार्ट सिटी के लोगों के लिए अच्छी खबर है। इससे बिजली सप्लाई 24 घंटे मिल सकेगी। साथ ही कमजोर नेटवर्क की वजह से अघोषित कट भी नहीं लग सकेंगे। बिजली उपभोक्ताओं पर निगम का 408 करोड़ रुपये बकाया है। पौने दो लाख उपभोक्ता डिफाल्टरफरीदाबाद सर्कल में लगभग साढे़ चार लाख उपभोक्ता हैं। इनमें लगभग 85 हजार ऐसे उपभोक्ता हैं, जिन पर विभाग का लगभग 146 करोड़ रुपये का बकाया है तथा उनका बिजली का कनेक्शन भी चालू हंै। जबकि 89 हजार उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन पर विभाग का 262 करोड़ रुपये बिजली बिलों का बकाया है। विभाग ने बकाया न देने पर इनके कनेक्शन भी काट दिए हैं। बावजूद बिल जमा करने का नाम नहीं ले रहे हैं। इन दोनों कैटैगरी के बकाएदार उपभोक्ताओं की संख्या लगभग पौने दो लाख है। ऐसे में अगर एक परिवार में चार सदस्य भी होते हैं सात लाख लोग नौकरी पाने से वंचित रह सकते हैं।---------------------------प्रति महीने औसतन होता है फरीदाबाद में 20 करोड़ रुपये का घाटाफरीदाबाद सर्कल के रिकार्ड पर नजर मारें तो बीते मात्र आठ महीने में बिजली निगम को लगभग 159 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। इसका प्रमुख कारण बिजली चोरी, बिलों की अदायगी न होना और बिजली लाइनों में होने वाला तकनीकी नुकसान है। अधीक्षण अभियंता मुकेश गुप्ता ने बताया कि निगम ने आठ महीने में फरीदाबाद सर्कल के शहरी उपभोक्ताओं को 170 करोड़ यूनिट बिजली मुहैया कराई गई, जबकि इसके बदले बिजली निगम को मात्र 137 करोड़ यूनिट के ही बिल उपभोक्ताओं से मिल सके। ग्रामीण क्षेत्र में 18 करोड़ यूनिट बिजली देकर मात्र 6.55 करोड़ रुपये के ही बिल मिल सके।बिजली निगम के अधिकारी भी इस घाटे की भरपाई करने के लिए खूब प्रयासरत रहे, बावजूद इसके बिजली निगम बकाएदारों पर फसी रकम कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रति महीने इस राशि पर करोड़ों रुपये का जुर्माना अलग से जुड़ जाता है। ------------------आधार कार्ड खोल सकता है निगम उपभोक्ताओं के बकाएदारों की पोलबकाएदार बिजली मीटर मालिक के परिवार पर सरकारी नौकरी न मिलने का नियम चलेगा। ऐसे में आने वाले दिनों में आधार कार्ड उपभोक्ताओं के बकाए बिलों की पोल खोल सकता है। दरअसल, हाल ही में बिजली निगम की ओर से उपभोक्ताओं से आधार कार्ड समेत अन्य जानकारियां मांगकर खाते से लिंक करने का अभियान चलाया। बिजली निगम के एक अधिकारी का मानना है कि भविष्य में आधार कार्ड लिंक होने के बाद एनओसी देते वक्त आधार कार्ड मेंदर्शाया पता बकाएदार खाता धारक की पोल खोल सकता है।विभाग को घाटा पहुंचाने में सरकारी विभाग भी नहीं पीछेफरीदाबाद में सरकारी विभागों के करीब 22 सौ कनेक्शन ऐसे हैं, जिन पर बिजली निगम का करोड़ों रुपये अटका हुआ है। इनमें नगर निगम बकाएदारों की सूची में पहले स्थान पर है। जिस पर लगभग 90 करोड़ रुपये का बकाया है। बकाया राशि न देने की सूरत में प्रति महीने इस राशि पर औसतन डेढ़ करोड़ रुपये का ब्याज खाते में जुड़ जाता है।------------बिजली बिल जमा न कराने का कारण-पुराने बकाएदारों का निगम के पास सही पता नहीं। ऐसे में उन्हें खोज पाना मुश्किल हो रहा है।-बकाया बिल होने के बाद तेज तर्रार उपभोक्ताओं ने अपनी पत्नी व बच्चों के नाम से कनेक्शन लिए हुए हैं। ऐसे में उनकी पहचान नहीं हो पाती है।-शहर में कुछ कॉलोनियां ऐसी हैं, जिनके मकानों का सही पता निगम के पास नहीं। जिसका फायदा बकाएदार उठाते रहे हैं।-लाल डोरा यानि जहां रैवेन्यू रिकार्ड में नाम नहीं होता, ऐसे बकाएदारों को खोज पाना भी मुश्किल हैं।-मकान बेचने व खरीदते वक्त बकाया बिलों की अदायगी नहीं की जाती। ---------अधीक्षण अभियंता मुकेश गुप्ता: 8 महीने में निगम को 159 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। निगम घाटे की भरपाई करने के लिए बकाएदारों के खिलाफ समय-समय पर अभियान चलाता रहता है। इसे लेकर चोरी रोकने व बिलों की वसूली को लेकर विशेष अभियान चलाए जाते रहे हैं।-------बकाएदारों पर एक नजरजिनके यहां कनेक्शन अभी लगे हुए हैंग्रामीण क्षेत्र में 16 हजार उपभोक्ता पर लगभग 28 करोड़ रुपये शहरी क्षेत्र में 69 हजार उपभोक्ताओं पर लगभग 118 करोड़ रुपयेइन उपभोक्ताओं के काटे जा चुके हैं कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्र में 23 हजार उपभोक्ता: लगभग 84 करोड़ बकायाशहरी क्षेत्र में 66 हजार उपभोक्ता: लगभग 178 करोड़ बकाया----------निगम का घाटाशहरी क्षेत्र में निगम का घाटा : 110 करोड़ग्रामीण क्षेत्र में निगम का घाटा: 49 करोड़---------दयाराम

