सोमवार को फुल डे्रस रिहर्सल: कई मार्ग रहेंगे बंद

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता

First Published:20-01-2017 07:48:14 PM Last Updated:20-01-2017 07:51:00 PM

सोमवार को गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल होगी। इसके चलते इंडिया गेट के आसपास कई सड़कों पर वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। नई दिल्ली के इलाकों में भी दोपहर तक ट्रैफिक प्रभावित होगा। सप्ताह का पहला कार्यदिवस होने और रूट डायवर्जन के चलते कुछ मार्गों पर जाम भी लग सकता है। रिहर्सल का समय सुबह नौ बजे से दोपहर साढ़े12 बजे तक है, इसलिए खासतौर पर पीकऑवर में वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ट्रैफिक पुलिस की ज्वाइंट सीपी गरिमा भटनागर ने बताया कि वाहन चालकों के लिए एडवायजरी जारी की गई है। रिहर्सल के दौरान वाहन चालक रफी मार्ग, जनपथ और मानसिंह रोड क्रॉसिंग का इस्तेमाल न करें। रिहर्सल खत्म होने तक विजय चौक का उत्तरी और दक्षिणी हिस्सा वाहनों के लिए पूरी तरह बंद रहेगा। कुछ रूट 22 जनवरी की शाम से ही बंद कर दिए जाएंगे। परेड का रूट विजय चौक, राजपथ, इंडिया गेट, तिलक मार्ग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग और लालकिला इन मार्गों पर नहीं होगी वाहनों की आवाजाही -22 जनवरी को शाम साढ़े छह बजे से लेकर अगले दिन परेड खत्म होने तक राजपथ पर विजय चौक से इंडिया गेट की तरफ किसी भी वाहन को गुजरने की अनुमति नहीं होगी। -22 जनवरी को रात 11 बजे के बाद राजपथ पर रफी मार्ग, जनपथ, मानसिंह रोड और सी-हेक्सागॉन की तरफ से आने वाहनों को क्रॉसिंग की सुविधा नहीं मिलेगी। यह व्यवस्था परेड खत्म होने तक जारी रहेगी। -23 जनवरी को सुबह सवा नौ बजे से लेकर परेड खत्म होने तक सी-हेक्सागन इडिया गेट वाहनों के लिए बंद रहेगा। हालांकि जब परेड तिलक मार्ग को पार कर जाएगी तो वाहनों को आवागमन शुरू हो सकता है। -23 जनवरी को सुबह दस बजे के बाद तिलक मार्ग पर किसी भी दिशा से वाहनों की आवाजाही नहीं होगी। .......................................................... उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने के लिए -रिंग रोड, आश्रम चौक, सराय काले खां, आईपी फ्लाईओवर और राजघाट होते हुए रिंग रोड पहुंचा जा सकता है -अरबिंदो चौक, सफदरजंग रोड, कमल अत्तातुर्क मार्ग, कौटिल्य मार्ग, सरदार पटेल मार्ग, मदर टेरेसा क्रीसेंट रोड, आरएमएल चौराहा और बाबा खड़क सिंह मार्ग -पृथ्वीराज रोड, राजेश पायलट मार्ग, सुब्रमण्यम भारती मार्ग व मथुरा रोड पूर्व से पश्चिम की तरफ आने के लिए -रिंग रोड, भैरों रोड, मथुरा रोड, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, पृथ्वीराज रोड, कमल अत्तातुर्क मार्ग, सफदरजंग रोड, पंचशील मार्ग, सायमन बॉलिवर मार्ग और वंदेमातरम मार्ग -रिंग रोड, भैरों रोड, मथुरा रोड, लोधी रोड, अरबिंदो मार्ग, सफदरजंग रोड, तीन मूर्ति मार्ग, मदर क्रीसेंट, पार्क स्ट्रीट और शंकर रोड चौराहा -रिंग रोड, सायमन बॉलिवर रोड, बर्फ खाना चौक, रानी झांसी रोड, फैज रोड, वंदेमातरम मार्ग और शंकर रोड चौराहा -रिंग रोड, आईएसबीटी कश्मीरी गेट, चंदगीराम अखाड़ा, आईपी कालेज, माल रोड, आजादपुर व पंजाबी बाग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने के लिए दक्षिण दिल्ली की तरफ से... -मदर टेरेसा क्रीसेंट, आरएमएल अस्पताल चौक, बाबा खड़क सिंह मार्ग, बाहरी सर्कस कनाट प्लेस। यहां से आपको पहाड़गंज की तरफ जाना है तो चेम्सफोर्ड रोड का अनुशरण करें। अगर अजमेरी गेट जाना है तो भवभूति मार्ग पर चलें। पूर्वी दिल्ली की तरफ से: बॉलिवर्ड रोड वाया आईएसबीटी ब्रिज से रानी झांसी रोड, झंडेवालान चौराह, डीबी गुप्ता रोड और शीला सिनेमा होते हुए पहाड़गंज की तरफ पहुंचा जा सकता है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए दक्षिण दिल्ली की तरफ से: रिंग रोड, आश्रम चौक, सराय काले खां, रिंग रोड, राजघाट, रिंग रोड, यमुना बाजार चौक, एसपी मुखर्जी मार्ग और छत्ता रेल से कोड़िया पुल होते हुए पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं उत्तरी दिल्ली की तरफ से: यहां से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन आने के लिए किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। वाहन चालकों के लिए सलाह है कि वे निर्धारित समय से थोड़ा पहले घर से निकलें। यहां पर खत्म होगी सिटी बस सेवा -कृष्णामेनन मार्ग चौराहा -त्यागराज मार्ग -पार्क स्ट्रीट/ उद्यान मार्ग -अराम बाग रोड (पहाड़गंज) -कमला मार्केट चौराहा -दिल्ली सचिवालय (आईजी स्टेडियम) -प्रगति मैदान (भैरों मार्ग) -हनुमान मंदिर (युमना बाजार) -मोरी गेट -आईएसबीटी कश्मीरी गेट -आईएसबीटी सराय काले खां अंतरराज्जीय बसों के लिए रहेगा यह रूट -गाजियाबाद की तरफ से आने वाली बसें एनएच-24 और रिंग रोड से होती हुई शिवाजी स्टेडियम पर पहुंचेंगी। यह बस सेवा भैरों रोड पर खत्म होगी -एनएच 24 से दिल्ली में आने वाली बसें रोड नंबर 56 से राइट टर्न लेकर आईएसबीटी आनन्द विहार पर खड़ी होंगी। -अन्य बसों को गाजियाबाद के मोहन नगर चौराहे से भौपरा चुंगी और फिर उन्हें वजीराबाद पुल की तरफ रवाना किया जाएगा। -धौलाकुआं के रास्ते दिल्ली में आने वाली बसों को धौलाकुआं पर ही रोक दिया जाएगा। मेट्रो सेवा जारी रहेगी, लेकिन कुछ स्टेशन पर मेट्रो रूकेगी नहीं -23 जनवरी को केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन पर सुबह पांच बजे से लेकर दोपहर साढ़े 12 बजे तक बोर्डिंग-डिबोर्डिंग सुविधा नहीं मिलेगी। -23 जनवरी को लोक कल्याण मार्ग (सात रेसकोर्स) व पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर सुबह 8.45 से लेकर दोपहर 12 बजे तक बोर्डिंग-डिबोर्डिंग सुविधा बंद रहेगी। भारी और हल्के वाहन चालक भी ध्यान दें -22 जनवरी को रात आठ बजे के बाद किसी भी हल्के एवं भारी वाहन को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। यह व्यवस्था परेड खत्म होने तक जारी रहेगी। -23 जनवरी को सराय काले खां से आईएसबीटी के बीच सुबह साढ़े सात बजे से लेकर दोपहर डेढ़ बजे तक कोई भी हल्का या भारी वाहन नहीं चलेगा। आटो-टैक्सी सेवा भी बंद रहेगी 23 जनवरी को सुबह सात बजे के बाद इन मार्गों पर आटो व टैक्सी सेवा नहीं चलेगी। परेड खत्म होने के बाद ही ये वाहन नई दिल्ली के इलाकों में प्रवेश कर सकेंगे। इन मार्गों में मदर टेरेसा क्रीसेंट, बाबा खड़क सिंह मार्ग, अशोका रोड से पटेल चौक तक, संसद मार्ग से टालस्टाय मार्ग व केजी मार्ग तक उक्त वाहन नहीं चलेंगे। साथ ही केजी मार्ग से फिरोजशाह रोड, मंडी हाउस, भगवान दास रोड, मथुरा रोड, सुब्रमणयम भारती मार्ग, हुमायूं रोड, एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग, कमल अत्तातुर्क मार्ग, कौटिल्य मार्ग और सरदार पटेल मार्ग पर भी ये वाहन नहीं चलेंगे।

