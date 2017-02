HC से जॉली LLB 2 को राहत नहीं, 22 फरवरी को कोर्ट में होंगे पेश अक्षय

दिल्ली हाईकोर्ट से जॉली एलएलबी 2 के निर्माता को राहत नहीं मिली है। बाटा फुटवेयर कंपनी के मानहानि के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब 22 फरवरी को अभिनेता अक्षय कुमार, अन्नू कपूर और सुभाष कूपर को अदालत में पेश होने के लिए कहा है।

Delhi HC refuses to stay summons by a trial court against 'Jolly LLB 2' producers Fox Star Studios on a defamation case by Bata footwear co