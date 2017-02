MCD चुनाव: आप ने 109 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, 64 युवा चेहरे

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता

First Published:24-02-2017 09:34:16 PM

आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) चुनाव में शुक्रवार को जारी कर दी है। इसमें युवा प्रत्याशियों और महिलाओं को प्राथमिकता मिली है। उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया एक माह से चल रही थी। 109 सीटों में से 46 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित थी, लेकिन आप ने तीन अनारक्षित सीटों पर भी महिलाओं को मौका दिया है। दिनभर चली आप की राजनीतिक मामलों की कमेटी (पीएसी) की बैठक के बाद उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। आप की दिल्ली इकाई के संयोजक दिलीप पांडे ने कहा, निगम के सभी 272 वार्डों में कार्यकर्ताओं की बैठक बुला कर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जा रही है। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन दिया था, उनके नामों पर कार्यकर्ताओं के अलावा स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों ने भी विचार किया है। इसके बाद चयनित संभावित उम्मीदवारों की सूची पीएसी के समक्ष रखी गई। पीएसी की स्वीकृति मिलने के बाद ही यह सूची जारी की गई है। उन्होंने कहा, कांग्रेस और भाजपा ने दिल्ली के नगर निगमों में पिछले बीस सालों में भ्रष्टाचार का साम्राज्य कायम कर दिया है। इस बार दिल्ली के लोग नगर निगम चुनावों में झाड़ू चलाएंगे। पढ़ें आप ने किस को कहां से दिया है टिकट वार्ड नंबर 2 बख्तावरपुर-राम सिंह राणा

वार्ड नंबर 4 होलंबी खुर्द-ममता

वार्ड नंबर 6 कादीपुर-संजय बाला

वार्ड नंबर 8 झाड़ोदा-यश भटिया

वार्ड नंबर 9 कमालपुर-निशात रौथन

वार्ड नंबर 11 मुकुंदपुर-अजय शर्मा

वार्ड नंबर 12 तिमारपुर-प्रोमिला गुप्ता

वार्ड नंबर 13 मलकागंज-इंद्र मोर्या

वार्ड नंबर 19 सरूपनगर-अनिल कुमारी यादव

वार्ड नंबर 20 स्वामी श्रद्धानंद कालोनी-सुरेश शर्मा

वार्ड नंबर 21 जंहागीरपुरी-मजहबी शाहिद

वार्ड नंबर 23 समयपुर बादली-अंजना शर्मा

वार्ड नंबर 29 नांगल ठाकरान-मीना अनिल सहरावत

वार्ड नंबर 31 पूठ खुर्द-उमेंद्रा देवी

वार्ड नंबर 32 रोहिणी सी-बलदेव सिंह बरवाला

वार्ड नंबर 35 कंझावला-रीना देवी

वार्ड नंबर 40 निठारी-सारिका सुमन

वार्ड नंबर 41 अमन विहार-रविंद्र भारद्वाज

वार्ड नंबर 42 किराड़ी सुलेमान नगर-गीता रमेश प्रधान

वार्ड नंबर 44 मुबारकपुर डबास-पूजा मनीष झा

वार्ड नंबर 65 सरस्वती विहार-देशराज अग्रवाल

वार्ड नंबर 66 रानी बाग-सिम्मी गुलाटी

वार्ड नंबर 67 पश्चिम विहार-सपना मरवाह

वार्ड नंबर 68 कोहाट एंक्लेव-मीनू मल्होत्रा

वार्ड नंबर 69 शकरपुर-अशोक कुमार गंगवाल

वार्ड नंबर 70 रामपुरा-राजीव यादव

वार्ड नंबर 71 त्रिनगर-माधुरी गोयल

वार्ड नंबर 72 वजीरपुर-विकास गोयल

वार्ड नंबर 73 सावन पार्क-रीना सेठ

वार्ड नंबर 78 कमला नगर-मोहनलाल शास्त्री

वार्ड नंबर 79 शास्त्री नगर-बबीता शर्मा

वार्ड नंबर 80 सदर बाजार-पंकज मित्तल

वार्ड नंबर 81 किशनगंज-कीर्ति शर्मा

वार्ड नंबर 82 आनंद पर्वत - डिम्पी

वार्ड नंबर 92 करोल बाग - महेंद्र गौतम

वार्ड नंबर 93 पहाड़गंज - श्रीमति ए मरवाहा

वार्ड नंबर 95 पूर्वी पटेल नगर - मनोज कुमार

वार्ड नंबर 98 पश्चिम पटेल नगर - अंकुश नारंग

वार्ड नंबर 102 राजेंद्र नगर - चरनजीत सिंह

वार्ड नंबर 104 नारायणा - अमित तवंर

वार्ड नंबर 05 राजौरी गार्डन मनप्रीत

वार्ड नंबर 06 टैगोर गार्डन किरण चड्ढा

वार्ड नम्बर 09 सुभाष नगर नरेश अग्रवाल

वार्ड नम्बर 11 प्रताप नगर इंदरजीत सहगल

वार्ड नम्बर 15 जनकपुरी वेस्ट संजय पुरी

वार्ड नम्बर 17 सीता पुरी परवीण राजपूत

वार्ड नम्बर 30 दाबडी बिंदू सिंह

वार्ड नम्बर 31 सागरपुर वेस्ट पुनीत शर्मा

वार्ड नम्बर 33 मंगलापुरी विजय पावडिया

वार्ड नम्बर 34 नांगली सकरावति पुष्पा सिन्हा

वार्ड नम्बर 35 ककरोला विनोद सिंह

वार्ड नम्बर 36 द्वारका ए माधुरी वाष्णेय

वार्ड नम्बर 37 मटियाला रमेश मटियाला

वार्ड नम्बर 38 द्वारका बी सुष्मा बंसल

वार्ड नम्बर 39 छावला सुमित शौकीन

वार्ड नम्बर 40 गुमान हेडा देवेंद्र सिंह

वार्ड नम्बर 49 कापसहेडा निशी यादव

वार्ड नम्बर 51 मधु विहार राखी चौहान

वार्ड नम्बर 52 महावीर इंक्लेव राकेश शर्मा

वार्ड नम्बर 54 पालम विष्णु शर्मा

वार्ड नम्बर 60 कोटला मुबारक पुर किशन कुमार

वार्ड नम्बर 64 वसंत विहार राहुल गौड

वार्ड नम्बर 65 आरके पुरम सुमन

वार्ड नम्बर 66 मुनीरका सतीश डागर

वार्ड नम्बर 72 भाटी किरण तंवर

वार्ड नम्बर 74 दक्षिण पुरी प्रेम चौहान

वार्ड नम्बर 75 टिगरी ज्योती कोहली

वार्ड नम्बर 76 देवली रेनू सतेंद्र तोमर

वार्ड नम्बर 78 संगम विहार बी फरीदा खान

वार्ड नम्बर 80 पुष्प विहार गीता मेहरा

वार्ड नम्बर 81 खानपुर संजय चौधरी

वार्ड नम्बर 82 तुगलकाबाद एक्सटेंशन नीलम अग्रवाल

वार्ड नम्बर 85 संगम विहार ई पंकज गुप्ता

वार्ड नम्बर 92 हरिकेश नगर डॉक्टर उतिल राम आजाद

वार्ड नम्बर 93 तुगलकाबाद रेखा सिंह

वार्ड नम्बर 94 पुर प्रहलादपुर डॉक्टर कुंदन सिंह

वार्ड नम्बर 95 बदरपुर पवन कुमार

वार्ड नम्बर 100 जाकिर नगर मेहमूद

वार्ड नम्बर 102 अब्दुल फजल इंक्लेव वाजिद खान

वार्ड नम्बर 02 त्रिलोकपुरी इस्ट रोहित मेहरोलिया

वार्ड नम्बर 04 न्यू अशोक नगर प्रभा सिंह

वार्ड नम्बर 08 कल्याणपुरी कुलदीप कुमार

वार्ड नम्बर 10 विनोद नगर गीता रावत

वार्ड नम्बर 11 मयूर विहार फेस 2 गुरप्रीत

वार्ड नम्बर 12 पड़पड़गंज विनोद गोयल

वार्ड नम्बर 13 किशन कुंज मिनाक्षी शर्मा

वार्ड नम्बर 14 लक्ष्मी नगर रविंद्र कोचर

वार्ड नम्बर 15 शकरपुर इंदू गोसाईं

वार्ड नम्बर 19 जेपी एक्सटेंशन दीपक कसाना

वार्ड नम्बर 23 घोंडली हाजी शहनवाज

वार्ड नम्बर 25 शास्त्री पार्क रियाजूद्दीन

वार्ड नम्बर 34 न्यू सीमा पुरी मोहनी

वार्ड नम्बर 35 दिलशाद गार्डन डॉक्टर विकास कुमार

वार्ड नम्बर 41 चौहान बांगड अब्दुल रहमान

वार्ड नम्बर 43 गौतम पुरी अनिल जैन

वार्ड नम्बर 45 यमुना विहार रमेश पांडे

वार्ड नम्बर 47 ब्रह्मपुरी हेमराज

वार्ड नम्बर 48 सुभाष मोहल्ला राकेश त्यागी

वार्ड नम्बर 49 करदमपुरी साजिद खान

वार्ड नम्बर 51 जनता कालोनी प्रेम बाबू सक्शेना

वार्ड नम्बर 52 जौहरी पुर रौशन लाल

वार्ड नम्बर 55 हर्ष विहार पूनम निर्मल

वार्ड नम्बर 57 करावल नगर इस्ट नीरू चौधरी

वार्ड नम्बर 59 नेहरू विहार हाजी ताहिर हुसैन

वार्ड नम्बर 60 सोनिया विहार माधुरी शर्मा

वार्ड नम्बर 61 करावल नगर वेस्ट रामसेवक

वार्ड नम्बर 63 खजूरीखास मनोज त्यागी

वार्ड नम्बर 64 श्रीराम कालोनी शाएस्ता ADR रिपोर्ट : 5वें चरण में 82 दागी और 51 करोड़पति उम्मीदवार मैदान में

