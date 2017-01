गणतंत्र दिवस समारोह के लिए छह टीमों का चयन

फरीदाबाद। कार्यालय संवाददाता

First Published:20-01-2017 07:47:55 PM Last Updated:20-01-2017 07:50:28 PM

सेक्टर-12 स्थित खेल परिसर में शुक्रवार को लोकनृत्यों और देशभक्ति गीतों संग पीटी और परेड में प्रतिभागियों ने दमखम दिखाया। 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के लिए छह टीमों का चयन हुआ। प्रशासन और शिक्षा अधिकारियों की मौजूदगी में समारोह के दौरान होने वाले कार्यक्रमों के लिए स्कूली बच्चों ने खूब मेहनत की। शुक्रवार को कार्यक्रम की फुल ड्रेस रिहर्सल से पहले अधिकारियों ने टीमों का जायजा लिया। इस दौरान राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी लोकनृत्यों की छटा बिखरी। प्रशासन और शिक्षा अधिकारियों की निगरानी में तैयारियां पूरी की गईं। परेड, लोकनृत्य, व्यायाम सहित सभी कार्यक्रमों का स्कूली विद्यार्थियों ने खूब पूर्वाभ्यास किया। छह टीमों का चयन हुआ लोकनृत्यों में भाग लेने के लिए शहर के निजी और सरकारी स्कूलों की करीब 12 टीमें पहुंचीं। इनमें से ओल्ड फरीदाबाद स्कूल का राजस्थानी नृत्य के लिए चयन किया गया, वहीं एनएच-5 की छात्राओं को हरियाणवी प्रस्तुति के लिए चुना गया है। डायनेस्टी इंटरनेशनल और सराय ख्वाजा स्कूलों ने देशभक्ति गीत पेश किए। एनआईटी-3 ने पंजाबी लोकनृत्य पेश कर दिल जीता। प्रस्तुति के आधार पर आधा दर्जन स्कूलों को चुना गया है। परेड और पीटी में भी दिखाया दमखम समारोह में होने वाली परेड में हरियाणा पुलिस पुरुषों की टुकड़ी के नेतृत्व में हरियाणा पुलिस महिला, होमगार्ड, एनसीसी आर्मी व नेवल सीनियर व जूनियर, स्काउट्स एंड गाइड कंपनी की टीमों ने दमखम दिखाया। पीटी में दो दर्जन स्कूलों से 15 सौ बच्चे शामिल हुए। योगा में भी स्कूली बच्चों ने खूब कमाल किया। ---------------------------- गणतंत्र दिवस तैयारी को लेकर संयुक्त आयुक्त ने ली बैठक बल्लभगढ़। गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को फरीदाबाद नगर निगम बल्लभगढ़ जोन के संयुक्त आयुक्त अमरदीप जैन ने अपने कार्यालय में अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने शहर की सफाई व्यवस्था व रंग-रोगन करने के निर्देश दिए। बैठक निगम के संयुक्त आयुक्त कार्यालय में सुबह करीब 11 बजे शुरू हुई, जिसमें कार्यकारी अधिकारी रमन शर्मा, एसडीओ विरेंद्र पाहिल, एसडीओ राजपाल वर्मा सहित विभाग ने अन्य कनिष्ठ इंजीनियर, सफाई निरीक्षक लाल चंद रावत, मेहर चंद आदि अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे। बैठक में संयुक्त अमरदीप जैन ने इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए कि वह दशहरा मैदान में बने स्टेज सहित शहर के अन्य हिस्सों में रंग-रोगन कराए। इसी प्रकार उन्होंने बागवानी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह शहर में लगे पौधों सहित दशहरा मैदान में पेड़-पौधों पर विशेष ध्यान दें। तोड़फोड़ के विभाग के एसडीओ विरेंद्र पाहिल को आदेश किए कि शहर की सड़कों पर किसी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। सफाई व्यवस्था को लेकर संयुक्त आयुक्त ने कड़ी चेतावनी देते हुए अधिकारियों को आदेश दिए कि सफाई व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए, खासकर गणतंत्र दिवस के मौके पर सफाई व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त रखें। बैठक करीब दो घंटे तक चली।

Web Title: 42/5000 ganatantr divas samaaroh ke lie chhah teemon ka chayan Six teams selected for the Republic

