प्रधानमंत्री की कथनी-करनी में अंतर

प्रमुख संवाददाता ऋषिकेश(देहरादून)

First Published:16-01-2017 05:20:53 PM Last Updated:16-01-2017 05:30:49 PM

--कांग्रेस उपाध्य क्ष राहुल गांधी ऋषिकेश से किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला--कहा, मोदी बात गरीब की करते हैं और काम करते है केवल उ्दधोगपतियों की --आरएसएस से पूछा सवाल, मुख्याधलय में 52 साल तक क्यों लगाया तिरंगा -उत्तराखंड के लिए ग्रीन बोनस की पैरवी की, ओआरओपी लागू करने की भी वकालत मोदी के महंगे सूटों पर तंज कसते हुए कार्यकर्ताओं को अपने कुर्ते की फटी जेब भी दिखाई प्रमुख संवाददाता ऋषिकेश(देहरादून)। कांग्रेस के राष्ट्री य उपाध्यदक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला। कहा, नोटबंदी, वन रैंक वन पेंशन, योग और सहिष्णु ओं के मुद़दे पर प्रधानमंत्री की कथनी कुछ है और करनी कुछ और। बकौल राहुल, नोटबंदी के फैसले की आड़ में प्रधानमंत्री ने देश की आर्थिक आत्माद भारतीय रिजर्व बैंक –आरबीआई की एक मिनट में ही हत्याक कर डाली है। ऋषिकेश में डीएसबी इंटरनेशल स्कूेल में बूथ,ग्राम और बाजार कमेटी अध्यिक्षों के साथ संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल ने अपना 45 मिनट का भाषण पूरी रौ दिया। कुर्ते की फटी जेब दिखाई: राहुल ने कहा कि मोदी जी की हर बात में विरोधाभास है। वो उनके फोटों में साफ नजर आ भी जाता है। वो बात गरीबों की करते हैं, लेकिन उनके फोटो में केवल अमीर ही दिखते हैं। योग की बात तो करते हैं पर ठीक से पदमासन तक नहीं लगा पाते। नोटबंदी का फैसला गरीबों के हित में बताते हैं और फायदा होता है अमीरों का। गरीब की राजनीति करते हैं और गरीबों के बीच जाते भी नहीं। डायस से थोड़ा हटते हुए राहुल ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर भीड़ को अपनी फटी जेब भी दिखाई। कहा कि मेरी जेब फटी है पर मोदी की जी की जेब नहीं फट सकती। भाजपा-आरएसएस पर हमला: देश के ध्वमज का उदाहरण देते हुए राहुल ने कहा कि इस तिरंगे के लिए लाखों –करोड़ों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। पर, देश की आजादी के 52 साल तक आरएसएस ने अपने नागपुर मुख्यारलय से तिरंगे को दूर रखा। वो सैल्यूआट करते रहे तो केवल भगवा ध्वतज को। अब तिरंगे को सलामी दे रहे हैं तो वो भी केवल राजनीतिक स्वाजर्थ साधने के लिए। राहुल ने कहा कि भाजपा डर फैलाने, समाज और धर्म को बांटने की राजनीति करती है। जबकि कांग्रेस डर को खत्म करने और समाज जोड़ने की राजनीति करती है। कांग्रेस की विचारधारा को हर धर्म से जोड़ा: राहुल ने कांग्रेस की परिभाषा भी बताई। भगवान शिव, ईसा मसीह, गुरुनानक देव और इस्मा ल में दुआ करने का उदाहरण देते हुए कहा कि हर धर्म हाथ का निशान है। यही हाथ का निशान कांग्रेस का निशान है। यह निशान कहता है डरो मत। कांग्रेस का हाथ सदैव सबके साथ है। आम आदमी, किसान, मजदूर, महिलाओं के डर मिटाने के लिए ही कांग्रेस ने मनरेगा, आरटीआइ, फूड गारंटी योजनाएं शुरू की। किसानों का 70 हजार करोड़ रुपये कर्ज माफ किया। उत्त़राखंड की वकालत की:राहुल गांधी ने उतराखंड से भावनात्मक रुप से जुड़ते हुए कहा कि उत्तंराखंड पर्यावरण की रक्षा के लिए तमाम कष्ट सहता है। पूरा देश जो पानी पीता है वो यहीं की नदियों का है। राज्यस के नौजवान देश की रह सीमा पर सैनिक बनकर रक्षा कर रहे है। राज्यय को ग्रीन बोनस मिलना चाहिए। ओआरओपी भी मिलना चाहिए। जब मोदी जी एक मिनट में नोटबंदी का फैसला कर सकते हैं तो ओआरओपी पर भी फैसला क्योंद नहीं लेते। इस चुनाव में कार्यकर्ताओं की बड़ी जिम्मे दारी है। जनता को बताएं कि डरने की जरूरत नहीं है। हम साथ खडे़ हैं। जब हमारी सरकार आएगी तो हम सबको साथ लेकर तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ेंगे। सबको खुश रखेंगे।--राहुल गांधी, कांग्रेस उपाध्य क्ष

