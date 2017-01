5 साल से ज्यादा नौकरी कर चुके अस्थायी कर्मियों को पक्का करने पर रोक

देहरादून, हिन्दुस्तान संवाददाताा

First Published:25-01-2017 09:44:42 AM Last Updated:25-01-2017 09:44:42 AM

पांच साल से अधिक नौकरी कर चुके अस्थायी कर्मियों को पक्का करने की नियमावली पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति एसके गुप्ता की पीठ ने मामले में प्रदेश सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने साफ कहा है कि सरकार की ओर से जारी नियमावली के आधार पर नियमितीकरण नहीं किया जाए। सरकार ने दिसंबर 2016 को राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करने के लिए नियमावली बनाई थी। कार्मिक विभाग के 19 दिसंबर को ऐसे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत 31 दिसंबर 2016 तक पांच साल की नौकरी पूरी कर चुके दैनिक वेतनभोगी, कार्य प्रभारित, संविदा, नियत वेतनमान, अंशकालिक और तदर्थ कर्मचारी नियमितीकरण के पात्र माने गए। मांगा जवाब

-कोर्ट ने नई नियमावली पर राज्य सरकार से चार हफ्ते में मांगा जवाब

-याचिकाकर्ता ने नियमावली को बेरोजगारों के साथ छल बताया चहेतों को समायोजित करने का आरोप

अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करने की नियमावली के खिलाफ हल्द्वानी निवासी हिमांशु जोशी और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करने के लिए 2008 में नियमावली बनी थी। इसमें तत्कालीन संविदा और दैनिक कर्मियों को पांच साल की अवधि पर नियमित करने का प्रावधान था। सरकार ने 19 दिसंबर को इस नियमावली में आंशिक संशोधन करने के बाद यह अवधि 31 मार्च 2016 तक कर दी है। यानी इस अवधि तक पांच साल की नौकरी कर चुके अस्थायी कर्मचारी रेगुलर कर दिए जाएंगे। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि नई नियमावली की आड़ में बैकडोर से चहेतों को समायोजित करने का खेल हो सकता है, जबकि प्रदेश के हजारों बेरोजगार युवा प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिये नौकरी पाने की आस लगाए बैठे हैं। सात हजार कर्मचारी आ रहे थे दायरे में

न्यायमूर्ति एसके गुप्ता की एकलपीठ ने हिमांशु जोशी और अन्य की याचिका में उठाए गए बिंदुओं से सहमति जताते हुए नियमावली पर रोक लगा दी। सरकार की ओर से जारी की गई नई नियमावली से विभिन्न विभागों में कार्यरत करीब सात हजार कर्मचारियों को पक्का होने की उम्मीद थी। आचार संहिता के कारण अटकी है प्रक्रिया

सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करने के लिए दिसंबर में जो नई नियमावली जारी की, उसके तहत अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करने की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हो पायी। विधानसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लग जाने से यह प्रक्रिया अटक गई थी।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

Hindi News से जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें और ट्विटर पर फॉलो करें Web Title: high court temporary workers who have worked for more than 5 years they may not permanent job in de

From around the Web