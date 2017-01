हरीश रावत कांग्रेस के लिए ‘वनमैन आर्मी’

उत्तराखंड में हरीश रावत की स्थिति रोमन कथाओं के नायक ‘हरक्यूलिस’ के समान हो गई है। अंतर बस इतना है कि ‘हरक्यूलिस’ के कंधों पर धरती का बोझ था और रावत पर उत्तराखंड कांग्रेस की चुनावी जिम्मेदारी। सियासी समर में उनकी सक्रियता इसे साबित भी कर रही है। सुबह गढ़वाल, दोपहर हरिद्वार और शाम को कुमाऊं। पिछले काफी समय से रावत की दिनचर्या कुछ इसी रफ्तार से चल रही है। वह ज्यादा से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं के बीच पहुंच बढ़ाने की कोशिशों में जुटे हैं। रावत पर कांग्रेस की नैया पार लगाने का जिम्मा इसलिए भी आ गया है क्योंकि उनके सभी मंत्री अपनी-अपनी सीटों पर बुरी तरह से उलझे हुए हैं। पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कुछ समय पहले मंत्रियों को आसपास की तीन और सीट जिताने की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस में बगावत से उपजे हालातों में यह मुमकिन नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ, प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय भी सहसपुर सीट पर सिमट चुके हैं। उन्हें भाजपा प्रत्याशी के साथ-साथ कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे आर्येंद्र शर्मा से जूझना पड़ रहा है। कांग्रेस के कद्दावर नेता

27 अप्रैल 1948 को अलमोड़ा के मोहनारी में जन्मे हरीश रावत कई वर्षों तक गांव की राजनीति में सक्रिय रहने के बाद भारतीय यूथ कांग्रेस से जुड़े

1980 में अलमोड़ा सीट पर भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी को हराकर 7वीं लोकसभा के सदस्य बने, 8वीं और 9वीं लोकसभा का भी हिस्सा रहे

2002 में राज्यसभा सांसद बने, 2009 के चुनाव में अलमोड़ा के सुरक्षित सीट घोषित होने के बाद हरिद्वार से लड़ा चुनाव, 3.3 लाख से अधिक वोटों से जीते मुश्किल हालातों में बने मुख्यमंत्री

2012 में रावत ने मनमोहन सरकार में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री का पद संभाला

2013 की जलप्रलय में राहत एवं बचाव कार्यों को लेकर हो रही आलोचनाओं के बीच विजय बहुगुणा ने दिया इस्तीफा

फरवरी 2014 में रावत मुख्यमंत्री बने, जुलाई में धारचुला सीट पर हुआ विधानसभा उप चुनाव जीता बगावत से निपटकर बचाई सरकार

मार्च 2016 में कांग्रेस के नौ विधायकों ने की बगावत, अल्पमत में आई रावत सरकार, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा

फैसले के खिलाफ अदालत पहुंचे रावत, सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत सिद्ध करने का दिया आदेश

मई में विश्वास मत हासिल कर बचाई सरकार, उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटा चुनाव में नैया पार लगाने का जिम्मा टिकट वितरण की कमान संभाली

कांग्रेस में टिकट वितरण के दौरान रावत की ही चली। उन्होंने दूसरे दलों के जीताऊ चेहरों को मौका देने की वकालत की। भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थामने वाले सुरेश चंद्र जैन, सुनिता टम्टा बाजवा और शैलेंद्र रावत को चुनाव मैदान में उतारा। यशवीर सिंह, राजकुमार, आदेश चौहान, भीमलाल आर्य जैसे अन्य दलों के बागियों को भी उम्मीदवार बनाया। निर्दलीय उम्मीदवारों के प्रति नरमी

रावत ने भाजपा और पीडीएफ से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे नेताओं के प्रति नरम रुख अपनाया है। पार्टी के विरोध के बावजूद उन्होंने धनौल्टी सीट पर प्रत्याशी न उतारने और सरकार में सहयोगी रहे निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार का समर्थन करने का फैसला लिया है। वहीं, कुछ सीटों पर उन्होंने अपेक्षाकृत कम मजबूत प्रत्याशी उतारे हैं। प्रचार मुख्यमंत्री के केंद्र में

उत्तराखंड में पार्टी का इकलौता बड़ा चेहरा होने की वजह से कांग्रेस ने अपने प्रचार अभियान का ताना-बाना मुख्यमंत्री रावत के ईदगिर्द बुना है। ‘उत्तराखंड खुशहाल-रावत पूरे पांच साल’ और ‘रावत के नौ संकल्प’ का नारा भी इसी रणनीति का हिस्सा है। डिजिटल रथों पर भी मुख्यमंत्री के संदेश और सरकार की उपलब्धियों को प्रमुखता से दर्शाया जा रहा है। दो सीटों से चुनाव लड़ रहे

रावत उत्तराखंड के इतिहास में दो विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाले पहले नेता हैं। उन्होंने भाजपा के कब्जे वाली हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा सीटों पर ताल ठोकी है। ये सीटें क्रमश: हरिद्वार और उधमसिंहनगर जिलों में आती हैं। 70 सदस्यीय विधानसभा में दोनों जिले 20 विधायक भेजते हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस उधमसिंहनगर व हरिद्वार में 5 ही सीट जीत पाई थी। पद पर खरा उतरने की चाह

बीते एक साल में कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेता भाजपा में शामिल हो गए। सभी ने आरोप लगाया कि उन्हें पार्टी से कोई गिला-शिकवा नहीं है। वे अलग हुए हैं तो रावत की कार्यशैली की वजह से। ऐसे में नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आते हैं तो रावत का सियासी कॅरियर और मजबूत हो जाएगा। वहीं, अगर ऊंच-नीच हुई तो उन्हें सवालों के कटघरे में भी खड़ा होना पड़ेगा।

