ऋषभ प्योर उत्तराखंडी, टीम में चयन तुक्का नहीं::राजेंद्र पंत

First Published:06-01-2017 06:55:59 PM Last Updated:06-01-2017 07:00:34 PM

इनसे सीखेंरुड़की के ऋषभ पंत का टी-20 टीम में चयन होने पर समर्थकों ने उनके घर जाकर दी बधाईपिता देख रहे थे रणजी मैच, इसी बीच बेटे ऋषभ ने फोन पर चयन की उन्हें दी जानकारीरुड़की। कार्यालय संवाददातारुड़की के ऋषभ पंत के भारतीय क्रिकेट टीम के टी-20 में चुने जाने पर उनके पिता राजेंद्र पंत का कहना है कि ऋषभ की भारतीय टीम के टी-20 में आना तुक्का नहीं है। यह सभी योजनाबद्ध है। उसने अपनी मेहनत से इस योजना को मूर्तरूप दिया है। उसने अपना वादा पूरा किया है। कहा कि वह प्योर उत्तराखंडी है। राजेंद्र पंत अकेले कमरे में बैठकर मुंबई में चल रहे रणजी मुकाबले में बेटे ऋषभ के खेल का लुत्फ ले रहे थे। इसी दौरान उन्हें बेटे ऋषभ के भारतीय क्रिकेट टी-20 टीम में चुने जाने की सूचना मिली। ऋषभ की मां सरोज देवी अपने भाई के साथ हरिद्वार गईं थीं। बेटे की इस उपलब्धि की खुशखबरी पिता ने सबसे पहले उसकी मां को ही फोन पर दी। कुछ ही देर में इसकी जानकारी पड़ोसियों को लगी तो उनकी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देखते ही देखते बधाई देने वाले पड़ोसियों का उनके घर में तांता लग गया। उन्होंने ऋषभ के टी-20 टीम में चयन होने पर शुभकामनाएं दीं। पड़ोसियों और परिचितों ने आतिशबाजी और नाच-गाना कर खुशी मनाई। ऋषभ के पिता राजेंद्र पंत मूल रूप से पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट के पाली गांव के रहने वाले हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि ऋषभ का भारतीय टीम में चयन होना कोई तुक्का नहीं है। यह सभी पूरी तरह योजनाबद्ध हुआ है। उन्होंने बताया कि क्रिकेट में ऋषभ की जान बसती है। उसने बचपन में अपने पिता को भारतीय टीम से खेलने का वायदा किया था। इस वायदे को पूरा करने के लिए उसने कड़ी मेहनत की। अब उसने भारतीय टीम में जगह बनाकर अपना वायदा पूरा कर दिया है। बस अब उसे अपने खेल का कमाल दिखाना है। इस दौरान खुशी जताने वालों में सतीश नेगी, उदय सिंह पुंडीर, ललित पंत, राजेंद्र रावत, अनूप नेगी, जितेंद्र पुंडीर, विवेकानंद डोभाल, सरोज बथ्र्वाल, हीरा बिष्ट, हरेंद्र सिंह रावत आदि मौजूद रहे। विराट और धौनी, जैसे धुरंधरों के आगे दिखाना है दमरुड़की। शुभकामनाएं देने वाले प्रशंसकों में ऋषभ को लेकर चिंता दिखाई दी। पिता राजेंद्र पंत को जहां बेटे के दिग्गज क्रिकेटरों के साथ खेलने की खुशी थी, वहीं उदय सिंह पुंडीर ने कहा कि धौनी के रहते ऋषभ को कीपिंग की जगह बैटिंग में ही दम दिखाना होगा। वहीं सतीश नेगी का कहना था कि ऋषभ को अब पहला मौका मिला है। इस मौके को भुनाना बहुत जरूरी है। मैं तो बेटे का सलेक्शन देखूंगारुड़की। ऋषभ के अशोकनगर स्थित घर पर उसके मामा आए हुए थे। शुक्रवार को उन्हें हरिद्वार घूमने जाना था। उन्होंने ऋषभ के पिता को भी हरिद्वार घूमने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने घूमने जाने से इनकार कर दिया। दरअसल शुक्रवार को टी-20 टीम की सलेक्शन कमेटी की बैठक थी। ऋषभ के पिता को उम्मीद थी कि उनके बेटे का चयन इस टीम में अवश्य होगा। इसी उम्मीद में उन्होंने हरिद्वार जाने से मना कर दिया। इसके बाद ऋषभ के पिता राजेंद्र पंत की नजरें टीवी पर ही टिकी रहीं। कोचों ने बताया उत्तराखंड की उपलब्धिरुड़की। सेंट गेब्रियल से पढ़े ऋषभ के भारतीय टीम में चयन पर रुड़की के क्रिकेटरों में भी खुशी रही। ऋषभ के कोच रहे अवतार सिंह और पंकज शर्मा, मनोज शर्मा ने इसे उत्तराखंड की उपलब्धि बताया।रणजी में दिखाई प्रतिभा से सभी हुए कायलरुड़की। रणजी के मुकाबलों में ऋषभ की शानदार बल्लेबाजी ने सभी को उनकी प्रतिभा से रूबरू कराया। पांच राउंड के मुकाबलों में दिल्ली से बल्लेबाजी कर रहे रुड़की के ऋषभ स्टार बल्लेबाज के रूप में निखरे। अंडर 19 के मुकाबले में पांच मैचों की सात पारियों में उन्होंने 114.14 की औसत से 799 रन ठोके। इनमें चार शतक और एक अर्द्धशतक शामिल रहा। ऋषभ के इस रिकार्ड में 79 चौके और 44 छक्के शामिल रहे। उन्होंने इन मुकाबलों में एक ही मैच में 308 रन की पारी खेली, तो रणजी के ट्राफी में ही 48 बॉलों पर सबसे तेज शतक ठोककर रिकार्ड अपने नाम किया।

