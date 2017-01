लोहड़ी पर्व पर एक दूसरे को बांटी मूंगफली और रेवड़ी

देहरादून। कार्यालय संवाददाता

First Published:13-01-2017 07:06:19 PM Last Updated:13-01-2017 07:10:40 PM

लोहड़ी पर्व को दून में पंजाबी समाज के लोगों ने धूमधाम से मनाया। एक दूसरे को बधाई दी। घर के छोटों ने समूह बनाकर बड़ों से लोहड़ी की भेंट मांगी। रेसकोर्स गुरुद्वारे समेत शहर के अनेक गुरुद्वारों व पंजाबी बहुल इलाकों में सार्वजनिक जगहों पर लोहड़ी पर्व मनाया गया। रेसकोर्स गुरुद्वारे में सिख व पंजाबी समाज के लोगों ने धूमधाम से लोहड़ी को मिलजुलकर मनाया। प्रेमनगर पटेलनगर, दिलाराम बाजार व अन्य गुरुद्वारों में लोहड़ी पर्व पर मूंगफली, रेवड़ी का प्रसाद बांटा गया। मौके पर डा.मनमोहन सिंह, रवि भाटिया, अमरजीत सिंह ओबराय, जगबीर सिंह, रिंकू भाटिया, बॉबी भाटिया मौजूद थे। पटेलनगर के श्री श्याम सुंदर मंदिर में इस मौके पर भजन संध्या, लोहड़ी के लोकगीत गाए गए। इससे पहले लोहड़ी की पूजा अर्चना की गई। भजन गायक तजेन्द्र हरजाई, भूपेन्द्र चड्डा, गौरव कोहली, कपिल गोगिया, चंद्रमोहन आनंद ने सबसे ऊंची प्रेम सगाई.., परदे में बैठे-बैठे यूं न मुस्कराओ, आ गए तेरे दीवाने जरा परदा हटाइये.., मेरे जोगिया, मैं तो तेरी जोगिन बन गई..,बिहारी जी मैं बन गई तुम्हारी.., सुंदर मुंदरिए.., जैसे भजन सुनाकर श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। सभी ने रेवड़ी, मूंगफली, पापकार्न को अग्नि को सौंपकर लोहड़ी की पूजा की। जिन परिवारों के यहां इस लोहड़ी को शादी व नया मेहमान आया है। उन परिवारों ने रिश्तेदारों को घर में बुलाकर विशेष आयोजन कर उत्सव मनाया। जगह-जगह जलती लोहड़ी के सामने ढोल, बैंड बाजों की धुन पर लोग नाच रहे थे। कार्यक्रम में प्रधान अवतार मुनियाल, ओम प्रकाश सूरी, गोविन्द मोहन, यशपाल मग्गो, महेन्द्र भसीन, राम सिंह, अजय कथूरिया, केवल कष़्ण, विनोद भूटिया, गगन चांदना, मिनी जायसवाल, रमा तनेजा, रेखा टुटेजा, शशि कोहली, कन्हैयालाल, वेद प्रकाश आनंद, आशीष विरमानी, राजू गोलानी मौजूद थे। बलजीत और अनुभूति की पहली लोहड़ी लोहड़ी का त्यौहार इस बार भंडारीबाग निवासी बलजीत सिंह और अनुभूति के लिए खास बन गया है। दोनों की 24 नवंबर को ही शादी हुई है। इसलिए पहली लोहड़ी को दोनों के परिवारवालों ने नवदम्पत्ति के साथ मिलकर धूमधाम से मनाने का तय किया। बलजीत और अनुभूति ने लव मैरिज की है। एयरफोर्स के लिए दोनों का सलेक्शन हुआ था। इसी दौरान उनकी जान पहचान प्यार में बदली। अनुभूति के पिता विनोद शर्मा कांवली रोड में निवास करते हैं। भिन्न जाति से होने के बावजूद दोनों के परिवारवालों ने इस बात को नजरअंदाज करते हुए बलजीत और अनुभूति को स्वीकार किया। बलजीत अपने पिता दिलबाग सिंह भामरा के साथ गांधी रोड में व्यापार में सहयोग करते हैं। व्यवसाय अच्छा खासा है तो बलजीत ने एयरफोर्स में न जाने का फैसला किया। जबकि अनुभूति एयरफोर्स में है और लुधियाना के हल्वारा में तैनात है। ------------- पौते के साथ मनाई पहली लोहड़ी गुरु रोड पटेलनगर निवासी अमरजीत कौर और गुरुपाल सिंह बेहद खुश हैं। उनके पौते इकनूर सिंह का पहला जन्मदिन भी लोहड़ी के ही दिन पड़ा। इससे परिजनों का पहली लोहड़ी का उत्साह दूना हो गया। पिता तरनजीत सिंह ने घर में परिजनों को खास लोहड़ी मनाने के लिए आमंत्रित किया। देर रात तक नाच गाना चलता रहा। ------- करनपुर में सरदार जीवन सिंह की पोती अवनीत कौर की ये पहली लोहड़ी है। पिता सरदार अजीत सिंह-सरदारनी जसप्रीत कौर ने उत्साह से लोहड़ी पर आस पड़ोस वालों को घर में आमंत्रित किया। सभी ने नए मेहमान के उज्जवल भविष्य की कामना की।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web