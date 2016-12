पढ़ने लिखने की चिंताओं के साथ लिटरेचर फेस्टीवल का आगाज

देहरादून। कार्यालय संवाददाता

First Published:24-12-2016 08:13:51 PM Last Updated:24-12-2016 09:00:34 PM

साहित्य विद्या, लेखकीय विमर्श, नई पीढ़ी का लेखन, पढ़ने लिखने की चिंताओं के बीच दो दिनी लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज हो गया। फेस्टीवल में मौजूदा लेखन के साथ ही पुस्तकों की समीक्षा भी की जाएगी। राजपुर स्थित क्रिश्चियन रिट्रीट एंड स्टडी सेंटर में समय साक्ष्य, दून लाइब्रेरी व संस्कृति विभाग के संयोजन में गुनगुनी धूप के बीच मुक्ताकाशी मंच पर सत्र का उद्घाटन शिक्षाविद् व लेखक पुरूषोत्तम अग्रवाल, प्रोफेसर लक्ष्मण सिंह बिष्ट बटरोही, कथाकार सुभाष पंत, जितेन ठाकुर, इतिहासकार पद्मश्री प्रोफेसर शेखर पाठक ने हवा में गुब्बारे छोड़कर किया। इस सत्र में हिंदी साहित्य का वर्तमान परिदृश्य और नया मीडिया विषय पर सम्बोधन देते पुरूषोत्तम अग्रवाल ने कहा कि, ये समय चुनौतियों वाला है। बुद्धि-तर्क से बात करने वालों को भावनाओं से पीछे किया जा रहा है। तर्कवादी समाज के लिए इस तरह की कोशिश घातक साबित हो सकती है। समाज पर भी ये जिम्मेदारी है कि वह तर्क के साथ है या सिर्फ भावनाओं के साथ बहना चाहता है। बटरोही ने लिखने पढ़ने की परम्परा पर जोर दिया। संचालन डा.सुशील उपाध्याय ने किया। पहले सत्र में भूमंडलीकरण और हिंदी कहानी विषय पर सुभाष पंत, जितेन ठाकुर, कांता राय, मनीषा कुलश्रेष्ठ, दिव्य प्रकाश दुबे, अनिल कार्की, दिनेश कर्नाटक ने हिस्सा लिया। दूसरे सत्र में हिंदी कविता:चेतना और पक्षधरता विषय पर पद्मश्री लीलाधर जगूड़ी ने कविता का मजबूत पक्ष लेते हुए कहा कि काव्यात्मकता ही भाषा को सशक्त बनाती है। कविता की भाषा यदि कहानी में आ जाए तो कहानी में जान आ जाती है। उन्होंने कहा जबरन तुकबंदी वाली कविताओं ने कविता की मूलभावना को ही हाशिए पर डाल दिया है। वहीं विद्याओं के झगड़े से भी कविता का नुकसान हुआ है। इस सत्र में राजेश सकलानी, आशीष मिश्र, अरूण देव ने भी विचार रखे। तीसरे सत्र में शीबा असलम, गीता गैरोला, सुजाता तेवतिया, भूपेन सिंह, भास्कर उप्रेती ने स्त्री और आधुनिकता विषय पर घर से बाहर निकलकर काम कर रही महिलाओं का बखूबी पक्ष लिया। --------------- ये भी रहे मौजूद-समय साक्ष्य की रानू बिष्ट, प्रवीन भट्ट, कमल जोशी, मनोज ईष्टवाल, योगेश भट्ट, बीके जोशी, महेश जोशी, सुरेन्द्र पुंडीर, रमाकांत बेंजवाल, कल्याण सिंह रावत मैती, अरूण कुकशाल, डा.नंदकिशोर हटवाल, नवीन नैथानी, मुकेश नौटियाल, इंद्र सिंह नेगी, मनोहर चमोली मनु, उदय किरौला, महावीर रवांल्टा, मदन मोहन डुकलाण, अचलानंद जखमोला भी मौजूद रहे। -------------- बी मोहन नेगी की प्रदर्शनी ने खींचा ध्यान साहित्यकारों के बीच चित्रकार बी मोहन नेगी की पोस्टर-चित्र प्रदर्शनी बरबस अपनी ओर ध्यान खींच रही थी। पिछले तीन दशक से लगातार कविताओं को शब्दचित्रों में पिरो रहे बी मोहन के प्रयास की सभी ने दिल खोलकर प्रशंसा की। चुने हुए कवियों की मारक व संदेश देती कविताओं को इन पोस्टर में ढालने से कविताओं में स्वत:स्फूर्त जान सी नजर आ रही थी। -------------------- फेस्टीवल के दूसरे दिन गहन चर्चाओं के कई सत्रों में लोक साहित्य, बाल साहित्य, कथेत्तर साहित्य, आंचलिक साहित्य पर व्याख्यान होंगे। व्यवहारिक वेदांत, साहिर लुधियानवी, मैकाले का जिन्न तथा अन्य कहानियां, धार का गिदार, पुस्तकों की समीक्षा होगी। --------------------- गंगा की आंखों में आंसू भरे हैं, यहां-वहां के लोग डरे हैं... आखिरी सत्र में हुए कवि सम्मेलन में कवियों ने सम सामायिक विषय पर एक से बढ़कर एक कविताएं प्रस्तुत की। अध्यक्षता करते हुए जनकवि अतुल शर्मा ने आह्वन किया कि, गंगा की आंखों में आंसू भरे हैं यहां-वहां के लोग डरे हैं, कौन दिलाएगा हिस्सेदारी..। संयोजक डा.प्रमोद भारतीय ने कहा, जब से गए हैं आप किसी अजनबी के साथ, सौ दर्द लग गये हैं मेरी जिंदगी के साथ..,सुनाया। शादाब अली ने चराग से हार जाते हैं.. से श्रोताओं को मानव जीवन की तल्ख हकीकत से रूबरू कराया। माया गोला ने दुनिया के सारे धर्मग्रंथ कर दिए जाएं तहखानों के हवाले, और रचे जाएं प्रेमग्रंथ..से प्रगतिशील दस्तक देने की कोशिश की। नदीम बिस्मिल ने कोई मुंसिफ बताओ किस तरह से फैसला दे दें, यहां लाशें तो मिलती हैं मगर कातिल नहीं मिलता से देश की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाया। रेखा चमोली ने मुझे उम्मीद है तुम एक दिन जरूर ऊब जाओगे इस खून खराबे से..से साम्प्रदायिक शक्तियों को ललकारा। नदीम बर्नी ने भारत की एकता पर कहा कि, ये सब इक समाज वाले हैं ये तो हिंदोस्तां वाले हैं.., अम्बर खरबंदा ने अपने दिल की कभी न कहता हूं, उनकी हर बात सहता हूं.. पर खूब दाद पाई। सुभाष तराण, स्वाति मेलकानी, राजेश आनंद अबीर, रानी कुकशाल ने भी कविता पाठ किया।

