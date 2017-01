डाकरा में पूरा गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ

देहरादून। कार्यालय संवाददाता

First Published:14-01-2017 06:36:19 PM Last Updated:14-01-2017 06:40:43 PM

साहिबे कमाल, सरबंस दानी श्री गुरु गोबिंद सिह के परोपकारी जीवन के इतिहास को याद करते हुए मकर संक्राति पर गुरु ग्रन्थ साहिब का अखण्ड पाठ का विधिवत तरीके से पूरा किया गया। हजुरी रागी गुरुद्वारा डाकरा के भाई धर्मेदर सिंह ने कीर्तन व अरदास की। कथावाचक भाई शमशेर सिह ने गुरु की महिमा की कथा सुनाई। श्री गुरुद्वारा साहिब डाकरा में मंगलवार से चल रहे आयोजन के समापन पर रागी जत्थों ने संगतों को निहाल किया। भाई जरनैल सिंह महक ने शबद कीर्तन माघ भजन संग साधुआं, धुडी कर स्नाना..,देह शिवा बर मोहे इहे, शुभ कर्मन ते कभु न डरुं, न डरौं अरि सौं जब जाय लड़ौं, निश्चय कर अपनी जीत करुं.., तेरे भरोसे प्यारे, मैँ लाड लड़ाया.., का कीर्तन किया। दरबार साहिब अमृतसर से आए भाई कुलदीप सिह व साथियों ने हर जियो निमनियां तू मान नचीजये चीज करे मेरा गोविन्द तेरी कुदरत को कुर्बान.., रंग राता मेरा साहिब राव रहिए भरपूरे.., हम हैं इन्ही की किरपा के सजे.., साई मेरे चंगा किता.. गुरुवाणी का गायन किया। सतनाम वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु.. के जाप से तो माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया। संगतों ने गुरु महाराज का आशीर्वाद लेकर प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान संगतों ने गुरु का लंगर छका। मौके पर गुरुद्वारा साहिब डाकरा के प्रधान सरदार दलीप सिंह, गुरमीत सिंह कैथ, देवेन्द्र पाल सिंह, सरवण सिंह, अमरजीत सिंह, मोहन सिंह मक्कड़, दिलबाग सिंह, हरमेन्दर सिंह, प्रीतपाल सिंह, कुलदीप सिंह, रघुवीर सिंह, हरप्रीत सिंह, जसबीर सिंह, इन्दर पाल सिंह, अवतार सिंह, देवेन्दर सिंह, जगजीत सिंह, सुरेन्दर सिंह, अमरीक सिंह, जसबीर सिंह, जसविन्दर कौर, ज्ञान कौर, मनप्रीत कौर, कवलप्रीत कौर सहित कई श्रद्धालु मौजूद थे।

