राज्य के 32 सीटों पर एक लाख से कम वोटर

इन सीटों पर मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद

First Published:21-01-2017 06:09:52 PM Last Updated:21-01-2017 06:11:00 PM

देहरादून। विशेष संवाददाता उत्तराखंड के 32 विधान सभा सीटों पर एक लाख से कम वोटर हैं। इन सीटों पर दावेदारों में दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने राज्य के सभी 70 विधान सभा क्षेत्रों के अंतिम मतदाता सूची को जारी कर दिया है। 20 सीटें तो ऐसी हैं जहां 90 हजार से कम वोटर हैं, जबकि 12 विधान सभा सीटों पर 90 हजार से एक लाख तक के वोटर हैं। एक मैदानी सीट लक्सर को छोड़ ये बाकी सभी पर्वतीय क्षेत्रों की हैं। पिछले तीन विधान सभा चुनावों के नतीजों पर नजर डालें तो इनमें ज्यादात्तर सीटों पर जीत का आंकड़ा कम रहा। कुछ सीटें तो ऐसी भी रही जहां किसी दावेदार के 15,000 वोट पाने पर विधायकी बनने का मौका मिल गया है। राज्य के चौथे विस चुनावों में भी इस सीटों पर मुकाबला रोचक होने की उम्मीद है। हालांकि, दावेदारों को प्रचार के लिए इन सीटों पर काफी जूझना होगा। दुगर्म भौगोलिक परिस्थितियां होने से दावेदारों को नामांकन के बाद सभी गांवों तक पहुंच बना पाना मुश्किल होगा लिहाजा, ऐसे क्षेत्रों का मतदाता कहीं भी करवट ले सकता है। मैदानी क्षेत्रों के उन सीटों पर मुकाबला कड़ा रहेगा, जहां त्रिकोणीय या चुतष्कोणीय मुकाबला उभर कर सामने आएगा। इन स्थितियों में इन सीटों पर भी जीत का अंतर बहुत कम रहने की उम्मीद है। ----------------- पुरोला में सबसे कम उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र में सबसे कम 67,031 वोटर हैं। जबकि देहरादून के धर्मपुर सीट पर सबसे ज्यादा 1,82,919 वोटर हैं। राज्य में महिला व पुरुष वोटर भी पुरोला में ही सबसे कम हैं। वहीं, धर्मपुर में इनकी संख्या सबसे अधिक है। ------------ ये हैं कम मतदाता वाली सीटें विस मतदाता पुरोला 67,031 यमनोत्री 69,196 धनोल्टी 76,343 लैंसडोन 78,354 रानीखेत 78,441 डीडीहाट 79,889 प्रतापनगर 79,911 टिहरी 79,964 गंगोत्री 80,398 देवप्रयाग 80,435 केदारनाथ 82,571 नरेंद्रनगर 83,435 यमकेश्वर 83,485 धारचूला 83,739 सोमेश्वर 84,483 चंपावत 87,049 अल्मोड़ा 87,675 चौबट्टाखाल 87,992 जागेश्वर 89,554 द्वाराहाट 89,559 -------------------------- घनसाली 90,711 कर्णप्रयाग 90,968 पौड़ी 91,576 कपकोट 93,618 सल्ट 95,042 लक्सर 95,183 भीमताल 95,678 रुद्रप्रयाग 96,207 गंगोलीहाट 98,094 थराली 98,359 बद्रीनाथ 98,596 चकराता 99,129 ------------------------

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web