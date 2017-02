जहीर खान की GF से फर्ल्ट करके फंसे युवराज, मिला ऐसा जवाब कि...

युवराज सिंह अपने मजाकिया अंदाज के लिए जाने जाते हैं। युवी ने हाल ही में पूर्व क्रिकेटर जहीर खान की गर्लफ्रेंड और हीरोइन सागरिका घाटके के साथ ट्विटर पर एक मजाक किया, लेकिन युवराज के इस मजाक पर सागरिका भी चुप नहीं रही। उन्होंने भी युवराज को उनके मजाक पर तगड़ा जवाब दिया।

आलिया भट्ट ने किया खुलासा, किससे करेंगी शादी

दरअसल, सागरिका की फिल्म 'इरादा' इसी शुक्रवार रिलीज हुई है। युवराज सिंह ने सागरिका की फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए ट्वीट किया, 'सागरिका फिल्म इरादा के लिए बहुत-बहुत बधाई। टीम इंडिया के उप-कप्तान को डेट करना अच्छी पसंद थी, पर अच्छा हुआ ऐसा आपने रियल लाइफ में नहीं किया।'

All the best @sagarikavghatge for tonight remember ufrom the days when u dated a v c of the Indian team good choice not do it in real life pic.twitter.com/1Qq6TZ1WIh