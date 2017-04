Watch Video: कैसे युवराज ने शिखर को बनाया अप्रैल फूल!

भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह तूफानी बल्लेबाजी के साथ-साथ मजाकिया अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। शनिवार को अप्रैल फूल का मौका था और युवराज ऐसे में कुछ मस्ती ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए युवराज ने इस बार मस्ती के लिए अपने दोस्त शिखर धवन को चुना।

शिखर धवन जब स्वीमिंग पूल में स्वीमिंग कर रहे थे, तो तभी युवराज ने धवन को जिम से इशारा किया। युवी ने शिखर को कहा कि उनकी पत्नी का फोन आ रहा है और कुछ इमर्जेंसी है। युवी की ये बात सुनकर शिखर तुरंत पूल से बाहरल आए और दौड़ कर अपने बैग की तरफ गए और फोन ढूंढने लगे।

उस दौरान की युवी ने वीडियो बना ली। जब युवी जिम से बाहर जा कर शिखर के पास आते हैं, तभी शिखर को पता लग जाता है कि युवी उनके साथ प्रैंक खेल रहे थे। इसके बाद युवी धवन से पूछते हैं कि कैसा लग रहा है, फूल बनकर? तब शिखर कहते हैं कि हां युवी पाजी ने उन्हें फूल बना दिया और इसी वजह से वो पूल से तुरंत भागकर अपने बैग की ओर आए थे।

What's 1st April without a prank ... this was fun ... Wishing everyone a fun filled #AprilFoolsDay @SDhawan25 pic.twitter.com/HXIapUT1Yc