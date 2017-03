13 में 10 टेस्ट जीतने वाली टीम IND की तारीफ में बोले सचिन, बल्लेबाज..

मुंबई, एजेंसी

First Published:01-04-2017 08:17:51 AM Last Updated:01-04-2017 08:17:51 AM

सचिन तेंदुलकर ने अहम लम्हों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए भारत के निचले क्रम के बल्लेबाजों की तारीफ की। उनका मानना है कि टीम के सफल घरेलू सत्र में बल्लेबाजों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत ने न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के अलावा बांग्लादेश के खिलाफ एकमात्र टेस्ट को मिलाकर कुल 13 टेस्ट खेले जिसमें से 10 में जीत दर्ज की।



तेंदुलकर ने कहा, हमारी टीम के लिए सत्र बेजोड़ रहा। चुनौतीपूर्ण लम्हें आए जब मुझे लगता है कि हमारे सातवें, आठवें, नौवें नंबर के बल्लेबाजों ने बड़ा योगदान दिया। ये महत्वपूर्ण लम्हें थे जहां से टेस्ट मैच किसी भी तरफ जा सकता था लेकिन आपने मैच (विरोधी टीम से) दूर कर दिया।



इस दिग्गज बल्लेबाज ने कहा, किसी टीम का मजबूत पक्ष यह होता है कि उसके गेंदबाज आपके लिए महत्वपूर्ण रन जुटा सकते हैं, विकेटकीपर आपके लिए शतक जड़ सकता है तो आप मजबूत टीम बन जाते हो। तेंदुलकर ने कहा, इसलिए बेशक पहले छह बल्लेबाज और सात, आठ, नौ नंबर के खिलाड़ी भी योगदान देते हैं। आगे की स्लाइड में तीन शतक जड़ने वाले साहा के लिए क्या बोले सचिन

Web Title: with 10 test victories out of 13 indian batsmen play main role says sachin tendulkar

