VIDEO: फिर दिखेगी युवी-धौनी की 'धाकड़' बल्लेबाजी, युवी बोले...

टीम इंडिया में युवराज सिंह की वापसी हो चुकी है। तीन साल बाद वनडे टीम में वापसी के बाद युवी ने सोमवार को महेंद्र सिंह धौनी के सीमित ओवरों की कप्तानी छोड़ने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने साथ ही कहा कि अब वो धौनी के साथ मिलकर पहले की तरह धाकड़ बल्लेबाजी कर सकते हैं।

युवी ने कहा, 'ये उसके (धौनी) साथ पुराने दिनों की तरह खेलने जैसा होगा जबकि हमने शुरुआत की थी। निश्चित तौर पर मैंने उससे काफी पहले शुरुआत कर ली थी (युवराज ने 2000 और धौनी ने 2004 में डेब्यू किया था।), लेकिन तब हम जब साथ में खेलते थे पूरी तरह से बेपरवाह होकर खेला करते थे। हम आने वाली सीरीज में फिर से ऐसा कर सकते हैं।'

धौनी की अगुवाई वाली वर्ल्ड कप विजेता टीमों (2007 और 2011) के अहम अंग रहे युवराज ने एक खिलाड़ी और कप्तान के रूप में धौनी के योगदान की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, 'हमारी टीम नंबर एक बनी, दो वर्ल्ड कप जीते और ये बेजोड़ उपलब्धियां हैं। मुझे पक्का पता नहीं कि कितने कप्तानों ने ऐसी उपलब्धियां हासिल की होंगी।'

युवराज ने कहा, 'मेरा मानना है कि उसने कप्तानी छोड़कर बहुत अच्छा फैसला किया क्योंकि उसने निश्चित तौर सोचा होगा कि अगले खिलाड़ी को नेतृत्व करना चाहिए और वर्ल्ड कप 2019 के लिए टीम तैयार करनी चाहिए और उन्होंने इसके लिए विराट के बारे में सोचा होगा। मेरा मानना हे कि वह भी एक खिलाड़ी के रूप में इस टीम में काफी योगदान दे सकता है।' टीम में पांचवीं बार वापसी करने वाले युवराज को लगता है कि विराट कोहली खुद के प्रदर्शन से दूसरों प्रेरित कर सकते हैं।

The two big hitters of Indian Cricket @YUVSTRONG12 and @msdhoni are back together. Expect plenty of fireworks in #INDvENG series. pic.twitter.com/m1FZxcSk6I