गुरमेहर मामलाः आमने-सामने आए 2 खिलाड़ी, सहवाग को गौतम का 'गंभीर' जवाब

सहवाग को गंभीर का जवाब

गुरमेहर कौर का मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। क्या खिलाड़ी क्या नेता सभी इस मामले में कूदते जा रहे हैं। पहले जहां भारतीय टीम के पूर्व सलामी व विस्फोटक बल्लेबाज विरेंद्र सहवाग इस मामले में कूदे, वहीं अब उनके ही जोड़ीदार और सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर भी आ गए हैं। गंभीर ने ट्वीट कर गुरमेहर कौर का समर्थन किया है। गंभीर ने कहा कि हर किसी को अपनी बात रखने का हक है और मिलकर उसका मजाक उड़ाया जाना घिनौना है।

गंभीर के ट्वीट के साथ एक विडियो है। विडियो में संदेश है, 'इंडियन आर्मी के लिए मेरे मन में बहुत ज्यादा सम्मान है। देश के लिए उनकी सेवा अतुलनीय है। हालांकि, हाल की घटनाओं से मुझे निराशा हुई है। हम एक आजाद मुल्क में रहते हैं, जहां हर किसी को अपनी राय रखने का हक है। अगर एक लड़की, जिसने अपने पिता को खोया हो, शांति कायम होने की इच्छा के चलते जंग की विभीषिकाओं को लेकर पोस्ट करती है तो उसे ऐसा करने का हक है।

The freedom of expression is absolute and equal for all!

High time we learnt that and practised it daily in every sphere of life. pic.twitter.com/iMfIanQyh1 — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) March 1, 2017

यह दूसरे लोगों के लिए यह दिखाने का मौका नहीं बनना चाहिए कि वे कितने देशभक्त हैं या उन्हें मिलकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हर आम नागरिक की तरह उसे अपनी राय रखने का हक है। हर कोई इस बात से एकराय हो या न हो, लेकिन उसका मजाक उड़ाना घिनौना है।'

सहवाग की सफाई

टीम इंडिया के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा गुरमेहर कौर और उनके ट्वीट को लेकर चल रहे विवाद पर सफाई दी है। सहवाग ने इस मामले पर कहा है कि उनका इरादा किसी को निशाना बनाने का नहीं था।सभी अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।

My tweet was an attempt to be facetious rather than one to bully anyone over their opinion. Agreement or disagreement wasn't even a factor. — Virender Sehwag (@virendersehwag) March 1, 2017

अपने ट्वीट में वीरेंद्र सहवाग ने लिखा है, ट्वीट में मेरी राय थी। किसी की सहमति या असहमति मायने नहीं रखती। वह (गुरमेहर कौर) अपने विचार व्यक्त कर सकती हैं उनका ट्वीट किसी के खिलाफ नहीं था।

Everyone has a right to express their views without being bullied or threatened. Gurmehar Kaur or the Phogat sisters. — Virender Sehwag (@virendersehwag) March 1, 2017

एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि, उन्हें रेप की धमकी देना नीच काम है। सभी अपने विचार रख सकते हैं, गुरमेहर भी और फोगाट बहनें भी।

