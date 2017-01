वनडे सीरीज से पहले विराट ने बनाया नया दोस्त, VIDEO हुआ वायरल

नई दिल्ली, लाइव हिन्दु्स्तान टीम

First Published:15-01-2017 05:02:02 PM Last Updated:15-01-2017 05:02:02 PM

'कोहली का एनिमल लव' टीम इंडिया के कप्‍तान विराट कोहली का 'एनिमल लव' किसी से छिपा नहीं है। लंबे विदेशी-घरेलु सीरीज के बाद घर पहुंचते ही विराट अपने पालतू डॉग ब्रूनों के साथ क्वालिटी टाईम बिताते हैं और उसकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर भी करते हैं। उन्‍होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पास एक डॉग है, जिसका नाम ब्रूनो है। रविवार को पुणे में भारत-इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है। जिससे पहले भी विराट का कुछ ऐसा ही रंग देखने मिला। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के मैदान पर खेले जाने वाले पहले वनडे से पहले प्रेक्टिस सेशन के दौरान स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था जांचने में लगे स्निफर डॉग्स पर विराट का दिल आ गया। विराट खासकर, सुनहरे रंगे के 'प्रिंस' से दोस्ती करने की कोशिश करते दिखे। जिसने भी विराट और प्रिंस को देखा वो बिना मुस्कुराए नहीं रह सका। विराट वहां दो स्निफर डॉग्स को पानी भी पिलाया। आगे की स्लाइड में देखें वीडियो।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

Hindi News से जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें और ट्विटर पर फॉलो करें Web Title: virat kohli makes friends with sniffer dog prince at pune stadium video goes viral

From around the Web