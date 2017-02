'विराट, अश्विन, जडेजा' की तारीफ में जमकर बोले वॉर्नर, कहा...

मुंबई, एजेंसी

First Published:16-02-2017 08:26:38 AM Last Updated:16-02-2017 08:46:59 AM

ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने बुधवार को कहा कि अगर मेहमानों को भारत दौरे पर जीत हासिल करनी है तो उसके गेंदबाजों को अपना बेहतर खेल दिखाना होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत दौरे पर चार टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने आई है, पहला टेस्ट मैच पुणे में 23 फरवरी से शुरू होगा। वॉर्नर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के स्पिन गेंदबाजों को आक्रमण की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी क्योंकि उपमहाद्वीप में विकेट स्पिन की मददगार होती हैं। अश्विन और जडेजा की तारीफ में बोले वॉर्नर वॉर्नर ने कहा, 'गेंदबाजी में हमें शुरुआती सफलता हासिल करनी होगी। विकेट स्पिन की मददगार होगी और इसलिए स्पिनरों को फायदा होगा। उन्हें लंबे स्पैल करने होंगे और विकेट लेने होंगे। रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा लंबे समय से यही कर रहे हैं।' वॉर्नर ने एक चैनल इंडिया से बातचीत में कहा, '20 विकेट लेना मुश्किल काम है लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं। हमें इसके लिए तैयार रहना होगा और हम इसकी तैयारी भी कर रहे हैं।' भारतीय टीम इस समय शानदार फॉर्म में भारतीय टीम इस समय शानदार फॉर्म में है, उन्होंने पिछले 19 मैच जीते हैं। वॉर्नर ने कहा कि भारत ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था। इसलिए आस्ट्रेलिया को उसे हराने के लिए अपना सौ फीसदी देना होगा। वॉर्नर ने कहा, 'हम जानते हैं कि भारतीय टीम इस समय शानदार क्रिकेट खेल रही है और अपने घर में वह मुश्किल टीम है। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज को देखिए। इंग्लैंड ने 400-500 रन बनाए लेकिन भारत के पास जवाब था। हमें इससे बेहतर जवाब देना होगा।' भारत के खिलाफ रणनीति बनानी होगी वॉर्नर ने कहा, 'हमें उनके खिलाफ रणनीति बनानी होगी और अगर वह रणनीति में नहीं फंसे तो फिर बेहद मुश्किल होगा। हम यहां अपनी सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलने आए हैं।' विराट की भी की तारीफ वॉर्नर ने भारतीय कप्तान विराट कोहली की भी जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा, 'मैं यह नहीं कहूंगा कि वह अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में हैं क्योंकि उनको देखकर ऐसा लगता है कि उनकी फार्म दशकों की है। सभी जानते हैं कि वह शानदार बल्लेबाज हैं।'

Web Title: virat kohli in the form of the decade says david warner says india vs australia test series

