RANKING: 900 प्वॉइंट्स के करीब विराट, क्या टूटेगा सचिन का रिकॉर्ड

भारतीय कप्तान विराट कोहली बांग्लादेश के खिलाफ इकलौते टेस्ट में डबल सेंचुरी जड़ने की बदौलत ताजा आईसीसी रैंकिंग में 895 के साथ अपने बेस्ट रेटिंग प्वॉइंट्स पर पहुंच गए हैं। विराट आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। इकलौता टेस्ट शुरू होने से पहले विराट के 875 रेटिंग प्वॉइंट्स थे और हैदराबाद टेस्ट में 204 रन की पारी खेलने का फायदा उन्हें 20 रेटिंग प्वॉइंट्स के रूप में मिला। अब उनके 895 रेटिंग प्वॉइंट्स हो गए हैं। वह अब 900 रेटिंग प्वॉइंट्स के जादुई आंकड़े से महज पांच कदम दूर रह गए हैं। भारतीय क्रिकेट इतिहास में सुनील गावस्कर ने छुआ 900 का आंकड़ा



भारतीय क्रिकेट इतिहास में महान ओपनर सुनील गावस्कर ही इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने 900 का रेटिंग आंकड़ा छुआ है। गावस्कर के 916 रेटिंग प्वॉइंट्स रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन और सेंचुरी के वर्ल्ड रिकॉर्डधारी सचिन तेंदुलकर की बेस्ट रेटिंग 898 रही है और विराट अब सचिन से महज तीन प्वॉइंट्स दूर हैं। ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान विराट के पास होगा सुनहरा मौका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 23 फरवरी से शुरू हो रही चार टेस्टों की सीरीज के पुणे में होने वाले पहले मैच में विराट के पास 900 रेटिंग प्वॉइंट्स के एलीट क्लब में पहुंचने का शानदार मौका रहेगा। अब तक दुनिया के 30 बल्लेबाज ही 900 रेटिंग प्वॉइंट्स में जगह बना पाए हैं। बल्लेबाजी रैंकिंग में मौजूदा नंबर एक और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ के 933 रेटिंग अंक हैं। चार मैचों की आने वाली सीरीज में दुनिया के दो टॉप बल्लेबाजों स्मिथ और विराट के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। चेतेश्वर पुजारा, रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा टॉप रैंकिंग के करीब हैदराबाद टेस्ट में दोनों पारियों में अर्धशतक जमाने वाले चेतेश्वर पुजारा तीन स्थान के सुधार के साथ टॉप 10 में शामिल हो गए हैं। पुजारा 761 रेटिंग प्वॉइंट्स के साथ नौवें स्थान पर आ गए हैं। गेंदबाजी में दोनों टॉप स्थान भारत के पास बने हुए हैं। हैदराबाद टेस्ट में कुल आठ-आठ विकेट हासिल करने वाले ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन पहले और लेफ्ट आर्म स्पिनर रवींद्र जडेजा दूसरे स्थान पर कायम हैं। जडेजा ने अपनी बल्लेबाजी रैंकिंग में 12 स्थान का सुधार किया है और अब वह 55वें नंबर पर आ गए हैं। जडेजा ने ऑलराउंडर्स रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल किया



जडेजा ने इसके साथ ही ऑलराउंडर्स रैंकिंग में अपना सर्वश्रेष्ठ तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। जडेजा के ऑलराउंडर्स में 407 रेटिंग प्वॉइंट्स हो गए हैं। अश्विन ऑलराउंडर्स में नंबर वन पॉजिशन पर बने हुये हैं जबकि बांग्लादेश के शाकिब अल हसन दूसरे स्थान पर हैं। रिद्धिमान साहा, मुरली विजय विजय भी बैटिंग रैंकिंग में बेहतर बल्लेबाजी रैंकिंग में विकेटकीपर रिद्धिमान साहा हैदराबाद टेस्ट में शतक जमाने के अपने प्रदर्शन की बदौलत 13 स्थान की छलांग लगाकर 457 की अपनी बेस्ट रेटिंग के साथ 57वें नंबर पर पहुंच गए हैं। अजिंक्य रहाणे अपने 15वें स्थान पर कायम हैं। मुरली विजय एक स्थान के सुधार के साथ 26वें नंबर पर आ गए हैं। अश्विन एक स्थान खिसककर 43वें नंबर पर आ गए हैं।



दोनों पारियों में फ्लॉप रहे लोकेश राहुल आठ स्थान गिरकर 57वें नंबर पर खिसक गए हैं। तेज गेंदबाज इशांत शर्मा का 23वां और भुवनेश्वर का 35वां स्थान कायम है जबकि उमेश यादव तीन स्थान के सुधार के साथ अब 34वें नंबर पर आ गए हैं। आस्ट्रेलिाई खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहा था शॉट, दूसरे के सिप पर लगा बैट वॉ ने अश्विन को बताया गेंदबाजी का ब्रैडमैन और विराट के लिए कहा...

