उत्तराखंड सरकार ने बाढ़ राहत कोष से विराट कोहली को दिए 47 लाख रुपये?

देहरादून, लाइव हिन्दुस्तान

First Published:25-02-2017 10:32:47 AM Last Updated:26-02-2017 11:29:41 AM

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के 11 मार्च को आने वाले परिणामों से पहले हरीश रावत सरकार एक और विवाद में फंसती दिख रही है। एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि जून 2015 में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को बाढ़ फंड से 47.19 लाख रुपये दिए गए थे। मालूम हो कि 2013 में केदारनाथ त्रासदी में कई लोगों की जान गई थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, विराट कोहली को उत्तराखंड को ब्रांड अंबेसडर नियुक्त किया गया था, जिसके बाद उन्होंने प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 60 सेकेंड के एक वीडियो में काम किया था। यह आरटीआई बीजेपी सदस्य और आरटीआई कार्यकर्ता अजेंद्र अजय ने दायर की थी। हालांकि, विराट कोहली के एजेंट और कॉर्नरस्टोन स्पोर्ट और इंटरटेनमेंट के सीईओ बंटी सजदेह ने रकम मिलने से इंकार किया है। उन्होंने कहा, 'इस तरह की कोई भी राशि नहीं दी गई है।' इस आरोप पर सीएम हरीश रावत के मीडिया सलाहकार सुरेंद्र कुमार का भी बयान आया है। उनका कहना है कि पर्यटन प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में किसी प्रसिद्ध चेहरे को प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नियुक्त करना कहां गलत है? उन्होंने कहा कि सबकुछ कानून के दायरे में रहकर किया गया है। सभी आरोप निराधार हैं। लोगों को पता है कि सरकार केदारनाथ के पुनर्विकास के लिए प्रतिबद्ध रही है। उन्होंने कहा, 'बीजेपी विधानसभा चुनाव हारने जा रही है। ऐसे आरोप लगाकर उनकी हताशा दिखाई दे रही है।' यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर बस एक क्लिक पर

