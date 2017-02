युवराज कुछ तरह शादी के बाद हेजल का 1st बर्थडे कर रहे हैं सेलिब्रेट

आज युवराज सिंह की पत्नी और बॉलीवुड स्टार हेजल कीच का जन्मदिन है। हेजल के जन्मदिन पर युवराज ने अपने इंस्टाग्राम पर उनके बर्थडे सेलिब्रेशन की एक प्यारी सी तस्वीर शेयर की है। इस प्री-बर्थडे सेलिब्रशन की तस्वीर में युवराज और हेजल के साथ हरभजन सिंह भी नजर आ रहे हैं। युवराज ने फोटो शेयर करते हुए एक प्यारा सा संदेश भी लिखा है।

Hey hazey it's your birthday welcome to the have be mature side ! Never mind just do your thing

A post shared by Yuvraj Singh (@yuvisofficial) on Feb 27, 2017 at 10:41pm PST

हरभजन सिंह ने भी हेजल की प्री-बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीर शेयर की है। जिसमें हरभजन हेजल और युवराज के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं।

A post shared by Harbhajan Turbanator Singh (@harbhajan3) on Feb 27, 2017 at 11:29pm PST

बता दें कि युवराज और हेजल ने पिछले साल ही दिसंबर में शादी की है। शादी के बाद दोनों अकसर अपने खास पलों को सोशल साइट्स पर शेयर करते हुए दिखते हैं।

शादी के बाद दोनों ने कई मैग्जीन शूट भी करवाए हैं। उन्होंने एफएचएम के लिए भी फोटोशूट किया है। इस फोटोशूट में दोनों की वर्क आउट करते नजर आए थे।

बता दें कि चंडीगढ़ में दोनों की शादी पहले पंजाब के फतेहगढ़ साहेब में हुई और इसके बाद हिंदू रीति रिवाजों के साथ गोवा में फिर शादी के बंधन में बंधे। इस दौरान बॉलीवुड के कई सितारे और क्रिकेटर्स भी मौजूद थे। गोवो में शादी के बाद फिर दिल्ली के आईटीली मौर्या होटल में रिसेप्शन पार्टी रखी गई थी।