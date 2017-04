VIDEO: जब धौनी के सिक्स ने इंडिया का 28 सालों का इंतजार खत्म कराया...

भारतीय क्रिकेट के लिए 2 अप्रैल का दिन काफी खास है। आज ही के दिन भारत ने 28 साल बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। भारत ने श्रीलंका को हराकर 28 साल बाद ये जीत अपने नाम की थी। क्रिकेट फैन्स उस दिन को कभी नहीं भूल सकते। जब भारत को मैच जीतने के लिए 11 बॉल पर 4 रन चाहिए थे और महेंद्र सिंह धौनी ने अपने स्टाइल से भारत को जीत दिलाई थी।

उन्होंने नुवान कुलसेकरा की बॉल पर को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मारकर भारत को जीत दिलाई थी। उस दौरान धौनी के साथ युवराज सिंह क्रीज पर मौजूद थे।

इस मैच को जीताने में जहीर खान, गौतम गंभीर और धौनी का बड़ा हाथ था।

मैन ऑफ द मैच

धौनी ने नाबाद 91 रन बनाए थे और वो मैन ऑफ द मैच रहे थे। वहीं युवराज को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया था।

Like I always say, chase your dreams because dreams do come true, and this was one of those moments in my life when it happened. pic.twitter.com/oNWKsYr6sw — sachin tendulkar (@sachin_rt) April 2, 2017

6 years ago #OnThisDay,Dhoni finished it off in style and we as a Team lived a dream & won the World Cup,the best memory for this generation pic.twitter.com/QQ9oVFEf4e — Virender Sehwag (@virendersehwag) April 2, 2017

It's been 6 years since we won the World Cup, the last moments of the game remain fresh in my memory.What a night that was — Ashwin Ravichandran (@ashwinravi99) April 2, 2017

