विधानसभा चुनाव के नतीजों पर Twitter पर ये बोले स्टार्स

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद ट्विटर पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। जिसमें आम जनता के साथ-साथ सेलिब्रिटीज भी शामिल हैं। बॉलीवुड स्टार्स में अनुपम खेर का ट्वीट काफी वायरल हो रहा है। वहीं, स्पोर्ट्स स्टार वीरेंद्र सहवाग ने भी अपने अंदाज में ट्वीट किया है।

Unseen Pics: फिल्मों में आने से पहले Slim नहीं, ऐसी दिखती थीं आलिया

Today's Lesson: UP is not Bihar. Punjab is not Delhi #ElectionResults

इन स्टार्स के अलावा लता मंगेशकर,ऋषि कपूर,रवि किशन ने भी ट्विटर पर अपने रिएक्शन्स दिए हैं।

What all people think of and I am blamed for it often lol https://t.co/YCdVdTcPJA