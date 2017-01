तो पीएम मोदी को इसलिए शुक्रिया कह रहे हैं मास्टर ब्लास्टर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में सचिन तेंदुलकर को छात्रों के सामने मिसाल के तौर पर पेश किया। उन्होंने देश के युवाओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए भारतीय महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से प्रेरणा लेने की सलाह दी। जिसके बाद सचिन ने पीएम को धन्यवाद देते हुए कहा कि तैयारी सबके लिए अहम है चाहे वह छात्र हो या खिलाड़ी।

तेंदुलकर ने एक ट्वीट कर कहा, जिक्र के लिए शुक्रिया प्रधानमंत्री मोदी। तैयारी सबके लिए अहम है चाहे कोई छात्र हो या खिलाड़ी। ध्यान केंद्रित करने से चुनौती कम होती है।

Thank you @PMOIndia for the mention. Preparation is key for everyone..be it a student or a player. Focus makes the challenge less daunting. https://t.co/gqQsU1Lcfi

सचिन से प्रेरणा लें युवा: प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के सामने तेंदुलकर का उदाहरण पेश किया था। इसके बाद तेंदुलकर ने यह ट्वीट किया।

Look at the life of @sachin_rt. He kept challenging himself and bettered his own records. That is what is inspiring: PM @narendramodi