विराट ने होली पर दिया शानदार संदेश, बेजुबानों का भी रखें ख्याल

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने होली के मौके पर ट्विटर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। विराट कोहली ने ट्विटर पर एक फोटो डालकर शानदार संदेश देश की जनता को दिया।

विराट कोहली ने ट्विटर पर लिखा सभी को सुरक्षित और खुशहाल होली की शुभकानाएं। होली के जश्न में बेजुबानों का ख्याल रखें। इस ट्विटर पोस्ट में विराट ने एक पिल्ले का फोटो डाला जो लाल रंग से रंगा हुआ है। साथ ही विराट ने लोेगों पर रंग और गुब्बारे फेंकने से मना किया।

Have a very Happy and a Safe #Holi everyone. Please take care of the silent ones. #HappyHoli #SafeHoli pic.twitter.com/pn7Upm8xJM

आपको बता दें कि इस समय विराट कोहली रांची में हैं जहां पर 16 मार्च को भारत और आस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच खेला जाना है।

Happy Holi everybody. Have a great day today . Please make sure no harm is done to the animals on the streets. God Bless all. pic.twitter.com/3a3NbUib0a