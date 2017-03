SLvsBAN 1st TEST: हेरात ने लिए 6 विकेट, 259 रनों से जीती श्रीलंका

गाले, एजेंसी

First Published:11-03-2017 04:34:34 PM Last Updated:11-03-2017 04:34:34 PM

स्टार लेफ्ट आर्म स्पिनर और इस मैच में कप्तानी कर रहे रंगना हेरात (59 रन पर छह विकेट) की शानदार गेंदबाजी की बदौलत श्रीलंका ने बांग्लादेश की दूसरी पारी केवल 197 रन पर ही समेट कर यहां पहला टेस्ट 259 रन के बड़े अंतर से जीत लिया।



श्रीलंका ने दूसरी पारी में ओपनर उपुल तरंगा (115) के तेज तरार्र शतक के दम पर छह विकेट पर 274 रन पर घोषित कर बंगलादेश के सामने जीत के लिये 457 रन का असंभव लक्ष्य रखा था लेकिन बंगलादेश मात्र 197 रन पर ढेर हो गयी और श्रीलंका ने 259 रन से मुकाबला अपने नाम कर लिया। श्रीलंका ने इस जीत के साथ ही दो टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। DRS विवाद: 'विराट आक्रामक है तो यह भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छा है'



मेहमान बंगलादेश टीम ने सुबह कल के बिना विकेट के 67 रन से आगे खेलना शुरू किया और अन्तिम दिन बंगलादश के बल्लेबाजों ने 39 साल के होने जा रहे हेरात के सामने समर्पण कर दिया। बंगलादेश ने अपने सभी दस विकेट के 130 रन जोड़कर ही गंवा दिए। हेरात ने पहली पारी में भी तीन विकेट लिये थे और मैच में कुल नौ विकेट अपने नाम कर अपनी टीम को जीत दिलायी।



बंगलादेश की तरफ से सौम्य सरकार ने सबसे ज्यादा 53, कप्तान मुस्फिकुर रहीम ने 34 और विकेटकीपर लिटन दास ने 35 रन का योगदान दिया। श्रीलंका के लिये हेरात (छह विकेट) के अलावा दिलरुवान परेरा ने दो, एस्ले गुणारत्ने और लक्षण संदाकन ने एक-एक विकेट लिया। IND vs AUS: स्टार्क की जगह लेगा ये 'खतरनाक' तेज गेंदबाज

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

Hindi News से जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें और ट्विटर पर फॉलो करें Web Title: sri lanka vs bangladesh test series rangana herath six wicket leads sri lanka to win over bangladesh

From around the Web