RANJI TROPHY: श्रेयस का अर्धशतक, मुंबई का दूसरी पारी में मजबूत जवाब

इंदौर, एजेंसी

First Published:13-01-2017 10:22:23 AM Last Updated:13-01-2017 10:22:23 AM

श्रेयस अय्यर (82) रन की बेहतरीन अर्धशतकीय पारी और उससे पहले शार्दुल ठाकुर (चार विकेट) की जबरदस्त गेंदबाजी की बदौलत मुंबई ने रणजी ट्रॉफी फाइनल के तीसरे दिन गुरुवार को सात विकेट शेष रहते 107 रन की मजबूत बढ़त हासिल कर मुकाबले को रोमांचक बना दिया।



मुंबई ने गुजरात को तीसरे दिन पहली पारी में 328 रन पर समेट दिया और इस प्रकार गुजरात को बड़ी बढ़त लेने से रोक दिया। गुजरात ने बुधवार सुबह के छह विकेट पर 291 रन से अपनी पारी को आगे बढ़ाया और मुंबई के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 37 रन पर चारों विकेट झटकते हुए गुजरात की पहली पारी 328 रन पर समेट दी। गुजरात को पहली पारी में 100 रन की बढ़त हासिल हुई।



नाबाद चिराग गांधी ने 17 और रश कलारिया ने 16 रन से अपनी पारी को आगे बढ़ाया। चिराग आज पहले विकेट के रूप में आउट हुए। वह बुधवार के 291 के स्कोर पर ही अपने स्कोर में एक भी रन न जोड़ते हुए आउट हुए। उन्हें ठाकुर ने अपना तीसरा शिकार बनाया। रश कलारिया 27 रन बनाकर और आरपी सिंह (आठ रन) संधू का शिकार बने जबकि हार्दिक पटेल (एक रन) ठाकुर का चौथा शिकार बने। चिंतन गाजा 11 रन पर नाबाद रहे। गुजरात की पहली पारी 104.3 ओवर में 328 रन पर सिमट गयी। फैन्स के लिए विराट का चैलेंज, फोटो में शायद ही पहचान पाएंगे आप



मुंबई के लिए ठाकुर ने 84 रन पर चार विकेट तथा संधू ने 63 रन पर तथा अभिषेक नायर ने 101 रन पर तीन-तीन विकेट झटके। पहली पारी में 100 रन से पिछड़ी मुंबई ने दूसरी पारी में ठोस शुरुआत की। मुंबई के ओपनरों अखिल हेरवदकर (16) और पृथ्वी शॉ (44) ने पहले विकेट के लिए 54 रन जोड़े। पहली पारी में शानदार अर्धशतक जमाने वाले पृथ्वी ने दूसरी पारी में भी दमदार प्रहार लगाए। वह अर्धशतक से चूक गए लेकिन 44 रनों की बेहतरीन पारी खेली। वह टीम के 66 के स्कोर पर दूसरे बल्लेबाज के रूप में आउट हुए।



तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे श्रेयस अय्यर (82) ने इसके बाद सूर्यकुमार यादव (नाबाद 45) के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 46.1 ओवर में 127 रन की शानदार शतकीय साझेदारी कर न केवल अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया बल्कि टीम को गुजरात पर बढ़त भी दिला दी। अय्यर 82 रन बनाकर टीम के 193 के स्कोर पर आउट हुए। अय्यर ने 137 गेंदों की अपनी पारी में नौ चौके तथा दो छक्के लगाए। कुंबले बोले, धौनी ने सीनियर खिलाड़ियों के साथ किया ऐसा व्यवहार



दिन की समाप्ति पर सूर्यकुमार 175 गेंदों की अपनी धैर्यपूर्ण पारी में 45 रन पर तथा विकेटकीपर बल्लेबाज आदित्य तारे 13 रन बनाकर नाबाद हैं। मुंबई ने अपनी दूसरी पारी में तीन विकेट पर 208 रन बना लिए हैं और वह गुजरात से 108 रन की बढ़त पर है। गुजरात के लिए सभी तीनों विकेट चिंतन गाजा ने लिए। गाजा ने 19 ओवर में आठ मैडन रखते हुए 54 रन देकर तीन विकेट लिए।

